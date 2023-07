拜登家族案證人拉夫特 被控為中國代理人 疑阻止他到國會作證

被指是是證明拜登家族腐敗的「極可信證人」拉夫特,被司法部指控非法擔任中國代理人,違反美國制裁伊朗禁令、販運武器等八大罪狀,他棄保潛逃後已被通緝。(取自拉夫特推特)

現年57歲、自稱掌握拜登 家族腐敗內幕證據的馬里蘭州知名智庫「全球安全分析研究所」(IAGS)共同所長拉夫特(Gal Luft),10日被司法部 指控八大罪狀,其中包括涉嫌為中國擔任非法代理人,違反美國制裁伊朗 禁令、販運武器、對聯邦做出虛假陳述等等。

眾院監督委員會幾個月來一直在調查拜登家族的商業交易,其中部分是調查杭特·拜登(Hunter Biden)涉嫌與中國的聯繫。帶頭調查的委員會主席柯默(James Comer,共和黨)上周曾推文稱拉夫特是證明拜登家族腐敗的「極可信證人」。

但司法部10日指控拉夫特與他人合謀「試圖在美國境內採取行動,促進中華人民共和國的利益」;拉夫特的可信度無疑將大受影響。目前以色列出生、歸化美國的拉夫特,行蹤不明。柯默主席質疑司法部此舉,試圖阻止拉夫特到國會作證。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)聲明指稱,拉夫特參與多項嚴重犯罪計劃,並向執法部門撒謊;根據司法部公共事務處新聞稿,拉夫特被控八項罪名,各項指控刑期不一,其中最高可判20年徒刑。

拉夫特今年2月因他案在塞浦路斯被捕後棄保潛逃,現已遭通緝;他當時曾推文,說他被捕是政府為了保護拜登一家人。

紐約南區聯邦檢察官辦公室聲明表示,拉夫特擔任馬里蘭州家非營利智庫所長期間,同意代表中國秘密招募和支付報酬給前美國政府高級官員,其中包括在2016年慫恿時任川普總統顧問的前官員公開支持某些對中國有利政策,並以該顧問名義起草相關評論發表在中國報紙上;但拉夫特或該前官員並未向司法部長提交註冊聲明備案為外國委託代理人,違反外國代理人登記法。

威廉斯表示,「拉夫特居間仲介危險武器和伊朗石油交易,向執法部門多次說謊。」「我們將繼續偵查追究暗中試圖在美推動惡意外國影響活動者的責任。」

拉夫特擁有美國與以色列雙重國籍;全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security)聲明指出,「拉夫特是世界知名能源安全及經濟和地緣政治專家,他是完全正直誠實的人,我們對他的清白充滿信心。」拉特夫已透過社群媒體發音,聲稱自已無辜,遭到迫害。