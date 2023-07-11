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查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官

編譯廖振堯／綜合10日電
特別檢察官史密斯為調查前總統川普密件案，至今已花費超過900萬元。(美聯社)
特別檢察官史密斯為調查前總統川普密件案，至今已花費超過900萬元。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)去年11月任命特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責調查前總統川普密件案；一份新發布的報告顯示，史密斯已花費超過900萬元的相關費用。

政治新聞網站Politico報導，司法部特別檢察官辦公室每半年度公布支出報告，最新公布的史密斯支出聲明中顯示從去年11月18日到今年3月底期間，史密斯列出的預算約540萬元，其中包含人員、租金、外包服務、旅費和其他費用，另從司法部其他機構支出約380萬元。

該份報告凸顯史密斯調查行動隱含的不尋常性質。司法部發言人表示，在380萬元的預算外支出中，一半以上(約193萬元)是由美國法警局支出，專為史密斯提供人身安全保護，在他往返於華盛頓辦公室的途中，都能發現身邊有法警陪同。

這些開支僅截至3月底，而川普6月再遭大規模起訴、相關調查升級，史密斯的開支可能更加可觀。報告沒有列出在史密斯接手前，司法部在調查川普上已花費多少錢。

即使如此，史密斯約四個月期間就支出逾900萬元，依然算是偏高的花費。另一份報告則顯示，1月接任調查拜登總統機密文件案的特別檢察官、韓裔律師許景(Robert Hur)，截至3月花費61萬5000元，另從司法部其他機構支出約57萬2000元。

負責接手調查川普「通俄門」的特別檢察官杜然(John Durham)，則在3月底前的六個月期間花費110萬元，從司法部其他機構支出更僅約5萬9000元，不過今年5月遞出最終調查報告後，他的調查已進入尾聲。杜然從2020年10月被指派後總花費約940萬元，但他2019年便已開始調查，指派前的支出並未列入。

2017年被任命調查俄羅斯干預大選的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，則在約兩年的期間共支出約3145萬元，但他的辦公室後續仍有一些人員處理相關事宜約一年。

司法部 檢察官 川普

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