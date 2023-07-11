「家庭至上」掛嘴邊 拜登卻不認杭特私生女 挨轟鐵石心腸

拜登總統次子杭特‧拜登在外有個四歲的私生女。(美聯社)

紐時專欄作家莫琳‧陶德 (Maureen Dowd)指出，拜登總統在公開談話中只承認有六個孫子孫女，不承認次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)現年四歲的私生女，如此冷酷無情、鐵石心腸的態度，違背了拜登數十年從政生涯傳遞的訊息，與現今美國社會脫節。

2018年8月出生的娜薇‧瓊恩‧羅勃茲(Navy Joan Roberts)，母親是杭特‧拜登人生低潮期在脫衣舞俱樂部認識的倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)。杭特‧拜登在2021年回憶錄裡寫道，自己沉迷毒品時遇到羅勃茲而發生性關係，其實她絕非他喜歡的類型。

杭特‧拜登聲稱對於與羅勃茲發生關係毫無記憶，但她懷孕期間被杭特‧拜登以私人助理職稱列入顧問公司支薪職員，但娜薇出生的三個月後，羅勃茲的員工健保就被取消。2019年，DNA檢測 證實杭特‧拜登就是娜薇的父親。

羅勃茲指控杭特‧拜登積欠孩子撫養費案6月底和解收場，53歲的杭特‧拜登同意每個月給羅勃茲一筆未透露數字的金額，並將幾幅個人畫作交出，畫作銷售所得將給私生女。羅勃茲原本要求讓女兒改姓「拜登」，但和解協議裡已取消要求。

陶德指出，拜登經常把「最重要莫過於家庭」掛在嘴邊，家庭至上成為政治理念主軸，經歷痛失親人的悲劇而產生同理心，成了拜登的最大特色，但對小小年紀的娜薇造成無情傷害，卻與拜登長期形象不符，「娜薇的故事透露出80歲總統的家庭觀有多麼古板、多麼不真實」。

陶德表示，使用「非婚生」等詞彙在以往可能說得過去，或者假裝私生子女並不存在，或者覺得丟臉，但現在美國民意已經對非傳統式家庭漸趨包容，美國人民如今經常使用Ancestry.com尋找親生父母以及從來不知道存在的親人。