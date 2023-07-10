選情慘？3州民調輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏

佛州州長德桑提斯（前右）和妻子4日在新罕州參加遊行；對於民調遠遠落後，他說知道贏得選戰需要辛勞、淚水與汗水。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)選情不妙，福斯新聞網(Fox News)主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)9日採訪他關於選戰陷入泥沼，初選民調 在早期投票州輸川普 的情況，德桑提斯對此問題一笑置之，表示知道贏得選戰需要大量的辛勞、淚水與汗水。

巴爾帝羅默9日訪問中問德桑提斯：「你的選戰怎麼了？今年稍早，大家本來很樂見你競選總統的…到底發生了什麼事？」

根據RealClearPolitics最新民調，德桑提斯以21%支持率，大幅落後川普的53%支持率，且在愛阿華(德桑提斯25%落後川普46%)、新罕布夏(德桑提斯17%落後川普44%)和南卡羅來納(德桑提斯22%落後川普42%)等早期投票州，民調皆輸給川普。

針對民調落後，德桑提斯暗指民調不可信，說是媒體不希望他當選，因為知道他能擊敗拜登，堅稱自己正在盡一切努力拿下提名，並強調很清楚需要付出大量辛勞才能取得勝利；而在被問到是否會參加於8月23日舉行的共和黨初選辯論時指出，德桑提斯表示很期待參與辯論，並相信到時各界才會終於真正關注於初選，將焦點轉向政策。

儘管德桑提斯企圖帶過選情膠著的問題，但質疑他有能力取得共和黨提名的聲音也愈來愈大。德桑提斯名下最大的超級政治行動委員會(super PAC)負責人柯提茲(Steve Cortes)就向媒體Politico坦承，目前在全國民調中，德桑提斯遠遠落後。

全國多位專家也暗示，德桑提斯的選情不妙，因為當初幫他贏得州長的關鍵人物，這次並沒有出手協助。

此外，佛州共和黨策士奧康奈爾(Ford O'Connell)聲稱州長缺乏經驗，無法競選國家公職。他告訴「國會山莊報」(The Hill)：「競選團隊所犯的錯誤，就是自認為大家都夠瞭解德桑提斯，這是許多新參選的人都會犯的錯。」