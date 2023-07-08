支持麥卡錫又對同僚爆粗口 格林遭自由黨團除名

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林連續在重大議題上與眾院議長麥卡錫站在同一陣線，並用粗俗字眼辱罵同黨女議員，遭到極右派陣線「眾院自由黨團」除名。(美聯社)

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)連續在重大議題表決時與同黨籍的眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)站在同一陣線，6日晚遭到共和黨極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)剔除。

格林2021年進入眾院之後便加入眾院自由黨團，但在眾院第118屆會期卻彷彿是麥卡錫代理人。今年1月，麥卡錫登上議長之路一度卡關，連續15次馬拉松式投票裡，格林一路相挺，與自由黨團其他成員明顯意見相左。

兩黨協商後取得協議，同意提高國債上限的「財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act)，格林在表決時投下贊成票。

格林與同屬自由黨團成員的科羅拉多州古和黨籍聯邦眾議員布波特 (Lauren Boebert)多次發生爭執，上個月甚至在議場內辱罵布波特「婊子」。

馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)對新聞網站Politico證實格林已被自由黨團除名，「壓垮駱駝的最後一根稻草」則是格林與布波特之間的糾紛。

哈里斯說：「她對黨團同僚的用詞並不是我們希望成員彼此稱呼的用語，特別是針對女性成員。」

國家廣播公司(NBC)報導，自從6月23日黨團會議之後，黨團主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)與格林有過數次對話。不過，消息人士說，培瑞並沒有直接通知格林被黨團開除的消息。

一名黨團成員6日晚間受訪時說，黨團針對開除格林進行表決之前及表決之後，培瑞多次嘗試聯繫格林及其助理，包括簡訊、電郵、語音留言，但都未獲回音。

報導指出，格林在議場對布波特爆粗口的兩天後，自由黨團趕在獨立紀念日休會前於早上8時開會，會中針對開除格林投票。消息人士說，投票結果壓倒性多數贊成開除格林。