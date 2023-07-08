支持麥卡錫又對同僚爆粗口 格林遭自由黨團除名
喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)連續在重大議題表決時與同黨籍的眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)站在同一陣線，6日晚遭到共和黨極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)剔除。
格林2021年進入眾院之後便加入眾院自由黨團，但在眾院第118屆會期卻彷彿是麥卡錫代理人。今年1月，麥卡錫登上議長之路一度卡關，連續15次馬拉松式投票裡，格林一路相挺，與自由黨團其他成員明顯意見相左。
兩黨協商後取得協議，同意提高國債上限的「財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act)，格林在表決時投下贊成票。
格林與同屬自由黨團成員的科羅拉多州古和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)多次發生爭執，上個月甚至在議場內辱罵布波特「婊子」。
馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)對新聞網站Politico證實格林已被自由黨團除名，「壓垮駱駝的最後一根稻草」則是格林與布波特之間的糾紛。
哈里斯說：「她對黨團同僚的用詞並不是我們希望成員彼此稱呼的用語，特別是針對女性成員。」
國家廣播公司(NBC)報導，自從6月23日黨團會議之後，黨團主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)與格林有過數次對話。不過，消息人士說，培瑞並沒有直接通知格林被黨團開除的消息。
一名黨團成員6日晚間受訪時說，黨團針對開除格林進行表決之前及表決之後，培瑞多次嘗試聯繫格林及其助理，包括簡訊、電郵、語音留言，但都未獲回音。
報導指出，格林在議場對布波特爆粗口的兩天後，自由黨團趕在獨立紀念日休會前於早上8時開會，會中針對開除格林投票。消息人士說，投票結果壓倒性多數贊成開除格林。
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