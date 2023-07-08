德桑提斯誇稱馳援救災 NBC：愛州早通知取消

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯上月推文稱要組織團隊協助愛阿華州坍塌的公寓救災，但紀錄顯示，早在推文發出十小時前，救災行動即已叫停。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)7日報導，根據政府公開紀錄，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)6月5日在推特發文，聲稱佛州 正派遣救難人員前往愛阿華州 達芬波特(Davenport)協助公寓坍塌救災，但其實救災任務在發布推文之前的十小時就已經取消。

位於達芬波特的一棟六層樓公寓5月28日傍晚發生坍塌，累計造成三人死亡，數十名住戶無家可歸。

6月5日晚間8時6分，德桑提斯在推特發文指出，收到愛州請求支援後，已經命令派遣救難人員前往協助救災。他在推文末尾寫道：「我們很榮幸能協助愛阿華州民眾。」

共和黨2024年總統初選中，最早登場的便是愛阿華州。

國家廣播公司報導，德桑提斯在推文裡沒有透露的是，早在推文發布之前十小時，愛州已經知會德桑提斯不再需要協助，佛州的馳援行動也已經取消。

共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)6月4日對佛州、威斯康辛州發出通知請求協助救災。報導指出，根據公開紀錄，佛州原本計畫派遣六名建築結構專家5日從佛州出發，並且出動專業救難器材。

6月5日上午，愛州通知佛州不再需要支援。邁阿密市府急難應變主管官員桑契斯(Erik Sanchez)5日上午透過電郵發函給十多名佛州急難處理官員，轉達救災任務已經取消的消息。

國家廣播公司援引資訊公開法取得桑契斯電郵，發信時間為上午9時44分，到了下午1時4分，邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)救難隊長羅斯(Jeff Rouse)也發出電郵指出，愛州史考特郡(Scott County)已經收回支援請求。

報導指出，目前在多項初選民調中都落後前總統川普的德桑提斯，競選團隊把希望都集中在愛阿華州，期盼在愛州一舉獲勝，讓德桑提斯選情逆轉勝。