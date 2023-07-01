共和黨總統參選人挺抗俄 潘斯訪烏克蘭、會澤倫斯基

前副總統潘斯29日秘密訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面，表達力挺烏國抗俄的立場。(路透)

前副總統潘斯29日祕密訪問烏克蘭 ，與總統澤倫斯基會面，表達力挺烏國抗俄的立場；潘斯的態度和另外兩位同樣在競爭共和黨內2024年總統大選提名的前總統川普 及佛州州長德桑提斯大相逕庭，凸顯共和黨內對俄烏戰爭看法的分歧。

川普和德桑提斯都批評拜登政府為捍衛烏克蘭主權花費過大。開戰以來，美國已提供烏克蘭超過400億元軍事和人道援助。

潘斯的顧問說，12小時訪問行程中，潘斯會見了澤倫斯基，也到陣亡將士墓前獻花致敬。烏克蘭為了抵抗俄國侵略，據估計16個月來，軍民死傷數十萬。

潘斯告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)記者，「這場烏克蘭戰爭不是我們的戰爭，但捍衛自由是我們的事。」「我們不僅在推進自由(世界)的利益，容我指出，也在推進我們的國家利益。」

拜登2月也訪問過基輔，宣揚「自由與獨裁」政體的差別。共和黨總統參選人中，潘斯是造訪烏克蘭的第一人，他並公開將烏克蘭自由與美國國家利益連結在一起。

相較之下，川普面對選民時，不願回答是否希望烏克蘭贏得這場戰爭的問題，也不願稱普亭 為戰犯，即使國際法庭已經賦予普亭的這個稱呼，深怕如此會讓終結戰事更加困難。不過川普講過，普亭出兵侵略烏克蘭是「很糟糕的錯誤」。

德桑提斯的看法接近川普，認為保護烏克蘭邊境不符美國利益，美國政治人物「管好自家事」即可。但他把俄烏戰爭稱為「領土糾紛」，遭黨內批評後，已改口稱普亭是戰犯，應繩之以法。

澤倫斯基當晚對全國發表演說時，不忘感謝潘斯的支持，並說美國的支持，對烏克蘭至關重要。