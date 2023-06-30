不參加共和黨初選辯論？川普稱「民調領先」：為什麼要給他們時間講話

前總統川普。 （路透）

前總統川普 表示，他可能不會參加8月舉行的2024年共和黨 總統初選首場辯論，而是會舉行另一場活動，理由是他在民調 中遙遙領先，並稱主辦辯論的電視台對他有偏見。

川普在接受路透電話專訪時，被問及是否會參加福斯新聞頻道（Fox News）8月23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論時，川普回答：「可能不會。」

這場辯論將是選民第一次有機會看到共和黨總統候選人同台一較高下。

川普曾抱怨福斯新聞沒有報導他的競選活動，且稱福斯新聞是「具有敵意的電視台」，還說他認為與前新澤西州州長克利斯蒂（Chris Christie）等民調遠遠落後他的候選人進行辯論沒什麼好處。

川普說：「我為什麼要給他們時間講話？我的支持率領先他們50、60個百分點，我何必這麼做？」

全美民調一致顯示，川普在共和黨初選中有大幅領先的優勢。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）本月稍早的一項民調顯示，約43%自認屬共和黨的美國受訪者表示，川普是他們的首選，只有22%的人選擇佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），克利斯蒂支持率則為2%。

川普先前暗示他可能不會參加辯論時招致批評。曾是川普盟友、現在是強烈批評者的克利斯蒂說，川普因為擔心失去領先優勢，所以不敢參加辯論

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點