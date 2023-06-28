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美國政治出了什麼問題？反川普大將錢尼：我們正在選白痴

編譯周辰陽／即時報導
美國前聯邦眾議員麗茲．錢尼，攝於26日。（美聯社）
美國前聯邦眾議員麗茲．錢尼，攝於26日。（美聯社）

前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）27日認為，美國政治的問題在於「我們在選白痴」（We’re electing idiots）。

國會山莊報報導，錢尼在紐約市「第92街Y」（92nd Street Y）文化與社區中心的一場活動表示，「你看，我覺得，這個國家現在面臨著極其嚴峻與根本性重要問題，我們在政治上所做的是創造一個我們正在選白痴的局面」。

根據報導，有人向堅決反對前總統川普的錢尼提問，若民調顯示她競選總統將損及川普三度問鼎白宮的話，那她是否會出馬參選。錢尼則在答覆提出了前述的反思。

錢尼說，她不是經由「這是我該做的事」或「我不該做的事」等角度來看待此事，「我經由以下的角度看待此事，即我們如何選舉認真的人？我認為，選舉認真的人不能是盲目推崇（can’t be partisan）」。

錢尼指出，「基於我們身處的狀況，我們有個主要政黨的候選人正在試圖拆散我們的民主，而且我不是輕率地這麼說。我們必須想想，好吧，打敗他需要什麼樣的聯盟，而這些是我們需要跨越政黨界線建立的聯盟」。

儘管錢尼最終在2022年懷俄明州的聯邦眾議員初選輸給了川普支持的共和黨候選人，她依然堅決認為川普不能再度當選，「我真的相信，而且我從來沒有像我知道的這般一樣堅信一件事，即這個國家唯一最重要的事情，就是川普在任何程度上都不可以靠近橢圓辦公室」。

川普 眾議員 懷俄明州

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