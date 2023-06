美國政治出了什麼問題？反川普大將錢尼：我們正在選白痴

前聯邦眾議員 麗茲.錢尼(Liz Cheney)27日認為,美國政治的問題在於「我們在選白痴」(We’re electing idiots)。

國會山莊報報導,錢尼在紐約市「第92街Y」(92nd Street Y)文化與社區中心的一場活動表示,「你看,我覺得,這個國家現在面臨著極其嚴峻與根本性重要問題,我們在政治上所做的是創造一個我們正在選白痴的局面」。

根據報導,有人向堅決反對前總統川普 的錢尼提問,若民調顯示她競選總統將損及川普三度問鼎白宮的話,那她是否會出馬參選。錢尼則在答覆提出了前述的反思。

錢尼說,她不是經由「這是我該做的事」或「我不該做的事」等角度來看待此事,「我經由以下的角度看待此事,即我們如何選舉認真的人?我認為,選舉認真的人不能是盲目推崇(can’t be partisan)」。

錢尼指出,「基於我們身處的狀況,我們有個主要政黨的候選人正在試圖拆散我們的民主,而且我不是輕率地這麼說。我們必須想想,好吧,打敗他需要什麼樣的聯盟,而這些是我們需要跨越政黨界線建立的聯盟」。

儘管錢尼最終在2022年懷俄明州 的聯邦眾議員初選輸給了川普支持的共和黨候選人,她依然堅決認為川普不能再度當選,「我真的相信,而且我從來沒有像我知道的這般一樣堅信一件事,即這個國家唯一最重要的事情,就是川普在任何程度上都不可以靠近橢圓辦公室」。

