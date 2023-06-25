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NBC民調：拜登對決川普 領先4個百分點

編譯徐薏茹／綜合25日電
拜登總統24日在安德魯空軍基地手牽著孫子準備登機；NBC最新民調，拜登總統以49%對45%領先前總統川普。（美聯社）
拜登總統24日在安德魯空軍基地手牽著孫子準備登機；NBC最新民調，拜登總統以49%對45%領先前總統川普。（美聯社）

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)最新民調，在首個2024年假想大選對決中，拜登總統以49%對45%領先前總統川普4個百分點，而川普因聯邦刑事指控被起訴後，在共和黨黨內仍占領先地位。

NBC民調也表明，大部分登記選民擔憂拜登與川普的身心健康，對於兩人是否能再擔任四年總統持保留態度。68%選民擔憂現已80歲的拜登不具備擔任總統「必需」的身心健康，另有55%選民擔憂川普的身心健康。

在這一場假想對決中，拜登在女性(55%比38%)、18-34歲年輕選民(65%比30%)、西語裔(66%比26%)、非裔(73%比20%)及獨立選民(47%比33%)中領先。

川普則在白人選民(51%比43%)、男性(51%比42%)、無大學學位的白人(60%比35%)、偏遠地區選民(68%比26%)中領先。

共和黨方面，即使川普遭到起訴，他在共和黨內的領先優勢仍持續擴大，民調指出，51%共和黨初選選民表示，川普是他們在共和黨總統大選提名的首選，比4月增長5個百分點；佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)位居第二，目前獲得22%支持，比4月下降9個百分點。

7%受訪者表示支持前副總統潘斯(Mike Pence)，5%受訪者支持前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)，其餘共和黨候選人在該民調的支持率均未超過4%。

儘管川普得到過半共和黨選民支持，但對於他是否該持續擔任共和黨的領袖則意見分歧。49%共和黨選民認為川普應該繼續擔任共和黨領袖，其中大部分人表示川普是提名的首選。

然而另外21%表示更偏好其他人擔任共和黨領袖，其中大部分人選擇德桑提斯做為提名首選，川普在這些選民中得到五分之一的支持。

還有29%表示共和黨需要一名「個人行為更佳」、與前總統作法不同的新領袖，這些選民的提名首選更偏好德桑提斯、潘斯、克利斯蒂等其他候選人。

NBC民調還顯示，大部分選民對於國家前進的方向深感不滿，高達74%選民認為國家正朝錯誤的方向邁進，僅20%選民認為國家走在正軌上。

前總統川普25日在密西根州舉行造勢活動和販賣個人商品；NBC最新民調，51%共和...
前總統川普25日在密西根州舉行造勢活動和販賣個人商品；NBC最新民調，51%共和黨初選選民挺川普。（Getty Images）

共和黨 川普 民調

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