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杭特 再被揭用拜登施壓中國商人

編譯陳韻涵／綜合23日電
拜登總統的次子杭特．拜登被爆2017年時，在能源生意上，曾利用當時已卸任副總統的父親去施壓中國夥伴。圖為杭特．拜登22日在白宮款待印度總理莫迪的國宴上與賓客交談。(歐新社)
拜登總統的次子杭特．拜登被爆2017年時，在能源生意上，曾利用當時已卸任副總統的父親去施壓中國夥伴。圖為杭特．拜登22日在白宮款待印度總理莫迪的國宴上與賓客交談。(歐新社)

共和黨籍國會眾議員表示，國稅局監察員沙普利(Gary Shapley)在聽證會上曾揭露拜登總統的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)涉嫌在2017年利用當時卸下副總統職務的父親名義，施壓中國夥伴妥協一項能源協議。

22日公開的證詞顯示，2009年起擔任國稅局監察員的沙普利，曾經手國稅局調查杭特的案件，他的團隊利用搜索票取得杭特與中國商人趙亨利(Henry Zhao，音譯)在2017年7月30日聯繫的通訊軟體WhatsApp訊息內容。

眾院歲出入委員會(Ways and Means committee)提交眾院的訊息顯示，杭特告訴趙亨利，他的父親當時在他身邊，而「我們想知道，你為何不兌現承諾」。

杭特接著告訴趙亨利，「告訴主管，我現在就要在這件事情失控前解決，這代表今晚。而且，Z，如果我接到除了你、張(Zhang)或主席以外的任何涉事者的電話或訊息，我會確保坐在我身旁的人，和他認識的每個人，都會永遠埋怨你，你會後悔不聽從我的指示」。 

德拉瓦州聯邦地區法院21日證實，杭特同意認罪2017年和2018年兩項逃漏稅罪名，另就非法擁槍罪名進入審前轉移協議；WhatsApp訊息內容22日釋出，重挫現任總統拜登向來所宣稱，他與兒子的跨國商業無關的說法；共和黨籍眾議員也希望乘勝追擊，藉此凸顯拜登父子貪腐的形象。

紐約時報指出，尚不清楚杭特傳送訊息之際，拜登是否真的在他身邊，拜登當時已卸下副總統職務約六個月，以及拜登是否知道，他的兒子正與潛在的中國商業夥伴磋商；此外，也不清楚杭特是否在父親不知情的情況下，擅用父親的名義獲取商業利益。

沙普利告訴國會，他在調查期間找到一些證據，稱當時的前副總統拜登參與其中的說法只是「癡心妄想」(wishful thinking)。

沙普利曾與杭特事業夥伴沃克(Rob Walker)共同接受訪談，沃克告訴調查員，前副總統涉入商業投資只是一種「預期」(projection)。

沙普利轉述，沃克當時說：「我絕對從沒想過，副總統會參與我們正在做的任何事。」

 

杭特‧拜登 國稅局 眾院

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