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彈劾拜登案 極右派強行交付投票 眾院同意討論

記者顏伶如／綜合報導
科羅拉多州國會眾議員布波特提出彈劾拜登總統案，眾院22日強行投票通過交由國會兩委員會討論。(路透)
科羅拉多州國會眾議員布波特提出彈劾拜登總統案，眾院22日強行投票通過交由國會兩委員會討論。(路透)

國會眾院共和黨籍極右派眾議員迫切希望彈劾拜登總統，22日強行交付投票，最後以219票對208票的結果，決議將彈劾案送交委員會討論；美聯社報導分析，共和黨保守派陣線這次發難，凸顯了眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)對於身為多數黨的共和黨，掌控能力已逐漸流失。

報導指出，在435個席位的國會眾院，一名眾議員竟可憑一己之力推動彈劾決議，讓共和黨團為之錯愕，某些共和黨同僚則認為，如此手段讓其他施政要項失焦。

彈劾拜登理由是處理美墨邊境問題不當，屬於「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)。

攸關憲法的彈劾總統大事，科羅拉多州的國會眾議員布波特(Lauren Boebert)在保守派陣線盟友力挺下，利用眾院議事規則逼迫交付臨時投票(snap vote)，投票結果則讓彈劾案交由司法委員會、國家安全委員會討論，程序如同其他法案。委員會並沒有義務對彈劾案採取任何行動，但布波特在提案辯論期間仍稱：「眾院做出具有歷史義義的行動。」

美聯社分析，麥卡錫受共和黨極右派牽制之深，從這次彈劾提案可見一斑；麥卡錫若想保住議長烏紗帽，就必須任由極右派予取予求。

極右派陣營接下來還有更多行動，布波特採取手段與新科佛羅里達州國會眾議員魯納(Anna Paulina Luna)一樣。魯納21日同樣發動強行投票，通過譴責民主黨籍加州國會眾議員謝安達(Adam Schiff)，理由是謝安達曾調查前總統川普與俄羅斯的關聯。

謝安達說：「這一切將沒完沒了。」他說，麥卡錫根本管不住黨團，「眾院現正上演一場走極端的比賽，眾院無疑將受到嚴重傷害。」

「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)要角、德州國會眾議員羅伊(Chip Roy)說：「我們只是開了場而已。」國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)可能是下一個將被提出來遭彈劾的目標。

彈劾 眾院 眾議員

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