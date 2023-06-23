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前馬州州長霍根：德桑提斯輸川普 恐很快退選

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯。(路透)
佛州州長德桑提斯。(路透)

馬里蘭州共和黨籍前州長霍根(Larry Hogan)22日說，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)角逐共和黨總統提名選情開高走低，「選戰打得是我所看過最糟糕者之一，支持度重跌好比巨石」。霍根說，預料德桑提斯不久之後，便會宣布退選。

新聞周刊(Newsweek)22日報導，霍根前一天接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時說，德桑提斯表現遠遠不如外界預期，而且自未正式宣布參選，就被前總統川普一路壓著打；德桑提斯今年5月啟動選舉之後，雖然對川普攻勢做出反擊，同一時間卻繼續和奧蘭多「迪士尼世界」(Disney World)遊樂園對抗而腹背受敵，支持度明顯下降。

霍根說，德桑提斯的狀況就像發生在其他選舉的許多先例，一開始出場備受矚目，到頭來表現卻差強人意。他說，福斯新聞網(Fox News)曾大量報導德桑提斯，德桑提斯被看好是共和黨陣營可能替代川普的唯一人選，募款成果更令人刮目相看。

他指出，德桑提斯是一位「相當成功的大州州長」，輕鬆贏得州長連任後開始犯下一連串錯誤。他說，德桑提斯「選戰打得是我所看過最糟糕的之一，支持度重跌好比巨石」；某些共和黨選民原本把希望放在德桑提斯身上，結果卻感到失望。

霍根舉例說，德桑提斯犯下錯誤的實例之一就是持續與迪士尼糾纏，而且缺乏與民眾產生聯結的親和力，辯論能力也不佳。他說，德桑提斯是個「聰明人」，但如此特質卻未呈現在選戰經營上，共和黨支持者不再對他抱持信心。

馬里蘭州共和黨籍前州長霍根看衰目前共和總統黨內初選民調僅次於川普的佛州州長德桑提...
馬里蘭州共和黨籍前州長霍根看衰目前共和總統黨內初選民調僅次於川普的佛州州長德桑提斯。(路透)

德桑提斯 共和黨 川普

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