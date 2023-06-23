前馬州州長霍根：德桑提斯輸川普 恐很快退選

佛州州長德桑提斯。(路透)

馬里蘭州共和黨 籍前州長霍根(Larry Hogan)22日說，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)角逐共和黨總統提名選情開高走低，「選戰打得是我所看過最糟糕者之一，支持度重跌好比巨石」。霍根說，預料德桑提斯不久之後，便會宣布退選。

新聞周刊(Newsweek)22日報導，霍根前一天接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時說，德桑提斯表現遠遠不如外界預期，而且自未正式宣布參選，就被前總統川普 一路壓著打；德桑提斯今年5月啟動選舉之後，雖然對川普攻勢做出反擊，同一時間卻繼續和奧蘭多「迪士尼世界」(Disney World)遊樂園對抗而腹背受敵，支持度明顯下降。

霍根說，德桑提斯的狀況就像發生在其他選舉的許多先例，一開始出場備受矚目，到頭來表現卻差強人意。他說，福斯新聞網(Fox News)曾大量報導德桑提斯，德桑提斯被看好是共和黨陣營可能替代川普的唯一人選，募款成果更令人刮目相看。

他指出，德桑提斯是一位「相當成功的大州州長」，輕鬆贏得州長連任後開始犯下一連串錯誤。他說，德桑提斯「選戰打得是我所看過最糟糕的之一，支持度重跌好比巨石」；某些共和黨選民原本把希望放在德桑提斯身上，結果卻感到失望。