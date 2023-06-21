共和黨連擋200多件軍方升遷 民主黨批陷入瘋狂
「國會山莊報」(The Hill)20日報導，共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)為抗議五角大廈為女性官兵提供墮胎假、車馬費補助等政策，連續擋下200多件軍方人事升遷，民主黨喊出將檢討參院議事規則。
圖博維爾從今年2月開始杯葛拜登總統的軍方人事案，數名共和黨籍參議員紛紛加入行列，俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J .D. Vance)上周則宣布，將暫停審理所有司法部人事案。
報導指出，民主黨指控圖博維爾濫用議事規則，某些民主黨籍參議員表示，希望研議如何修改規定。
參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)成員、民主黨籍麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)說，共和黨已經學會如何操弄議事規則，「我們應該針對修改規定展開討論，不能再讓一名參議員害得整個國防面臨危機，只因為他不贊成國防部的某項政策」。
華倫說，圖博維爾阻撓軍方人事案的作法，「再次證明共和黨內的極端主義派已經陷入瘋狂」。
參院民主政策與通訊委員會(Senate Democratic Policy and Communications Committee)主席、民主黨密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)指出，軍方或其他政府部門的人事升遷與所有員工的生活，不應該遭到單一人士阻撓。
上一則
老兵處理氫彈輻射中毒 最高院駁回集體求償
下一則
FB留言