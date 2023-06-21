共和黨連擋200多件軍方升遷 民主黨批陷入瘋狂

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾被民主黨指控濫用議事規則。(美聯社)

「國會山莊報」(The Hill)20日報導，共和黨 籍阿拉巴馬州聯邦參議員 圖博維爾(Tommy Tuberville)為抗議五角大廈為女性官兵提供墮胎假、車馬費補助等政策，連續擋下200多件軍方人事升遷，民主黨 喊出將檢討參院議事規則。

圖博維爾從今年2月開始杯葛拜登總統的軍方人事案，數名共和黨籍參議員紛紛加入行列，俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J .D. Vance)上周則宣布，將暫停審理所有司法部人事案。

報導指出，民主黨指控圖博維爾濫用議事規則，某些民主黨籍參議員表示，希望研議如何修改規定。

參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)成員、民主黨籍麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)說，共和黨已經學會如何操弄議事規則，「我們應該針對修改規定展開討論，不能再讓一名參議員害得整個國防面臨危機，只因為他不贊成國防部的某項政策」。

華倫說，圖博維爾阻撓軍方人事案的作法，「再次證明共和黨內的極端主義派已經陷入瘋狂」。

參院民主政策與通訊委員會(Senate Democratic Policy and Communications Committee)主席、民主黨密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)指出，軍方或其他政府部門的人事升遷與所有員工的生活，不應該遭到單一人士阻撓。