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拜登政府選定Google母公司董事長 協助下一代晶片研發

編譯葉亭均／綜合外電
拜登政府選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy，圖左者）協助研發下一代電腦晶片。(路透)
拜登政府選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy，圖左者）協助研發下一代電腦晶片。(路透)

拜登政府表示，已選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy）和其他四位科技產業專家來協助研發下一代電腦晶片

根據路透看到的一份聲明，美國商務部預定20日宣布韓尼希和其他被選中的專家。他們將負責挑選成員成立一個委員會，來運營國家半導體技術中心（NSTC）。

NSTC被授權帶領下一代晶片的研究，這是美國兩黨去年通過527億美元半導體製造和研究法的一環。該法案還為新蓋晶片廠提供補貼。這個非營利的委員會預期將做出政治上敏感的決定，包括在美國何處設立該中心的研究機構。

拜登希望擴大國內晶片製造業，以創造高薪就業機會，減少對中國大陸和台灣主要生產商的依賴，並使美國在為未來軍事技術提供動力的先進技術方面具有優勢。

商務部長雷蒙多在聲明中表示：「我們希望NSTC成為創新引擎，在未來的幾十年內支持和擴大美國在半導體研究、設計、工程和先進製造方面的領導地位。」「這個遴選委員會是幫助我們設立NSTC並確保其在幾個世代中取得成功的下一個步驟。」

Alphabet董事長韓尼希也是史丹福大學電子工程和計算機科學的教授。

遴選委員會還包括德勤顧問公司負責人福蒂（Janet Foutty）、智庫RAND執行長馬瑟尼（Jason Matheny）、Anzu Partners創投資本家和前高通高層主管羅森伯格（Don Rosenberg）以及教育非營利組織主席威克森（Brenda Wilkerson）。

晶片 拜登 商務部

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