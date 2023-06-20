疫後 逾百萬人喪失醫療補助 拜登埋怨州府效率太高

疫情緊急狀況結束後，州政府開始重新審核享有醫療補助(Medicaid)者的資格，衝擊部分民眾的生活開銷。(美聯社)

隨著幾個州在新冠疫情 趨緩後迅速終止醫療保險，過去幾個月已有超過100萬人被踢出醫療補助計畫(Medicaid )，大部分人因為沒有辦手續填寫表格而被取消資格。

雖然審核資格是聯邦政府所要求，但拜登政府對於部分州政府完成這項工作的效率過高不太滿意。Medicaid聯邦高級官員丹尼爾·蔡(Daniel Tsai)近日向記者透露：「急於推動事情進展會導致符合資格的人，包括小孩與家庭失去一段時期的保險。」

根據美聯社取得的數據及媒體報導，在4月或5月開始作業的20多個州中，已經約150萬人從Medicaid被移除。

佛州已經有數十萬人退出Medicaid，是目前退出人數最多的州；5月處理的案件中，阿肯色、愛達荷、堪薩斯、內華達、新罕布夏、奧克拉荷馬、南達科他、猶他、西維吉尼亞等州大約一半或更多的人已經喪失Medicaid資格。

截至2月的最新數據顯示，全國逾9300萬人登記加入Medicaid，比2020年1月新冠疫情前的總數多出近三分之一，人數激增是因為聯邦法律禁止各州在公衛緊急狀態期間將領受者移出Medicaid，並為各州提供更多資金。

而現在已經恢復資格審核，各州開始處理積壓的案件，確定申請人的收入或生活條件是否改變，州政府有一年時間完成審核程序，但事實證明追蹤每個人的案件並不容易，有些人已經搬家、更改聯絡資訊或忽視通知郵件。

支持者擔憂許多失去保險的家庭可能包含實際上仍有資格的孩童，衛生與福利部(HHS)去年的一份報告預測兒童將受到極大的影響，被取消保險的兒童中有超過半數實際上仍有資格。