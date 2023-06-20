我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

疫後 逾百萬人喪失醫療補助 拜登埋怨州府效率太高

編譯徐薏茹／綜合19日電
疫情緊急狀況結束後，州政府開始重新審核享有醫療補助(Medicaid)者的資格，衝擊部分民眾的生活開銷。(美聯社)
疫情緊急狀況結束後，州政府開始重新審核享有醫療補助(Medicaid)者的資格，衝擊部分民眾的生活開銷。(美聯社)

隨著幾個州在新冠疫情趨緩後迅速終止醫療保險，過去幾個月已有超過100萬人被踢出醫療補助計畫(Medicaid)，大部分人因為沒有辦手續填寫表格而被取消資格。

雖然審核資格是聯邦政府所要求，但拜登政府對於部分州政府完成這項工作的效率過高不太滿意。Medicaid聯邦高級官員丹尼爾·蔡(Daniel Tsai)近日向記者透露：「急於推動事情進展會導致符合資格的人，包括小孩與家庭失去一段時期的保險。」

根據美聯社取得的數據及媒體報導，在4月或5月開始作業的20多個州中，已經約150萬人從Medicaid被移除。

佛州已經有數十萬人退出Medicaid，是目前退出人數最多的州；5月處理的案件中，阿肯色、愛達荷、堪薩斯、內華達、新罕布夏、奧克拉荷馬、南達科他、猶他、西維吉尼亞等州大約一半或更多的人已經喪失Medicaid資格。

截至2月的最新數據顯示，全國逾9300萬人登記加入Medicaid，比2020年1月新冠疫情前的總數多出近三分之一，人數激增是因為聯邦法律禁止各州在公衛緊急狀態期間將領受者移出Medicaid，並為各州提供更多資金。

而現在已經恢復資格審核，各州開始處理積壓的案件，確定申請人的收入或生活條件是否改變，州政府有一年時間完成審核程序，但事實證明追蹤每個人的案件並不容易，有些人已經搬家、更改聯絡資訊或忽視通知郵件。

支持者擔憂許多失去保險的家庭可能包含實際上仍有資格的孩童，衛生與福利部(HHS)去年的一份報告預測兒童將受到極大的影響，被取消保險的兒童中有超過半數實際上仍有資格。

然而確認工作相當困難，因為聯邦醫療保險與醫療補助聯合服務中心(CMS)未要求各州報告退出人群的族群分類。許多州的Medicaid領受者表示重新確認資格的過程令人沮喪。

疫情緊急狀況結束後，州政府開始重新審核享有醫療補助(Medicaid)者的資格，...
疫情緊急狀況結束後，州政府開始重新審核享有醫療補助(Medicaid)者的資格，迫使部分民眾轉而向包括醫院財務補助等求助。(美聯社)

聯邦醫療保險 Medicaid 疫情

上一則

促減肥新藥胰妥讚納入聯邦醫療保險 藥廠國會遊說

延伸閱讀

布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路

布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路
分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免
中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬