忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」與發表演講。（Getty Images）

總統拜登 16日出席在康乃狄克州 舉行的「全國安全社區峰會」（National Safer Communities Summit），卻在演講結束時吐出一句「天佑女王」，引發了記者與網友不小的困惑。

今日美國報報導，拜登當天下午在哈特福德大學（University of Hartford）向槍枝安全擁護人士與槍枝暴力倖存者發表了大約半小時的講話，卻用「好嗎？天佑女王，老兄」一句作為結尾。

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m — The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023

不久之後，「God Save The Queen」開始成為推特的流行趨勢，不少網友討論著自己的困惑與批評拜登失言，還有許多人在質疑他是否提到了英國已故女王伊麗莎白二世。

伊麗莎白二世於2022年9月8日過世，而拜登則在9月19日參加了葬禮。達拉斯晨報白宮 特派記者吉爾曼（Todd Gillman）報導了拜登的演講，同時表示自己跟在場的其他記者團成員都不曉得這句話用意何在，「你們有些人問我，為什麼他會這麼說。我不知道，其他記者團員同樣不清楚」。

白宮首席副發言人達爾頓（Olivia Dalton）隨後回應記者時表示，拜登是在「對人群中的某人發表評論」。