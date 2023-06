忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

總統拜登 16日出席在康乃狄克州 舉行的「全國安全社區峰會」(National Safer Communities Summit),卻在演講結束時吐出一句「天佑女王」,引發了記者與網友不小的困惑。

今日美國報報導,拜登當天下午在哈特福德大學(University of Hartford)向槍枝安全擁護人士與槍枝暴力倖存者發表了大約半小時的講話,卻用「好嗎?天佑女王,老兄」一句作為結尾。

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m