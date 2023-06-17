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懷孕6周禁墮胎法 愛阿華州高等法院法官投票3比3陷僵局

編譯陳韻涵／綜合16日電
愛阿華州高等法院的裁決未能通過六周墮胎禁令，激起大批保守民眾的憤怒，發動示威表達抗議。(美聯社)
愛阿華州高等法院的裁決未能通過六周墮胎禁令，激起大批保守民眾的憤怒，發動示威表達抗議。(美聯社)

愛阿華州高等法院法官16日投票，結果以三票贊成、三票反對陷入僵局，下級法院通過的懷孕六周後禁止墮胎法案無法實行；這一投票結果顯示，愛州仍允許妊娠20周內實施人工流產的規定。

支持終止妊娠權的「美國公民自由聯盟」(ACLU)愛州法律主任奧斯騰(Rita Bettis Austen)表示，愛州的禁止令「危險、殘酷且違憲，地方法院四年前就已阻止，時至今日依舊危險、殘酷且違憲，許多愛州人期待此案裁決結果，為自由、健康與安全獲得保障而歡呼」。

保守派法律團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)資深顧問尚德維爾(Chris Schandevel)在此案中代表共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)，尚德維爾則說：「愛州人肯定對今日裁決結果感到失望，州議會是時候再次動起來保護生命了。」

這宗案件從雷諾茲2018年簽署的一項法律衍生而來，早在聯邦最高法院2022年推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)將決定權下放各州政府之前；愛州這項法律2018年遭地方法官阻止，該法官引述愛州最高法院的判例，指稱州憲法保障人工流產的權利，但此判例後來被推翻。

「羅訴韋德案」被推翻後，雷諾茲請地方法院解除對2018年簽署法令的永久禁止令，但地方法院拒絕，此案上訴至愛州最高法院。

愛州高等法院的法官全由共和黨人任命，16日以三比三平手情況，讓下級法院的禁止令陷入僵局。 

在措辭強烈的意見書中，三位反對解除禁止令的法官形容州府要求推翻地方法院裁決「手法拙劣」，「愛州司法史上從未出現這類案件，未來也不會再次出現」。

投票僵局顯示此案結束，但未設下判例。雷諾茲可透過特別議程號召州議會實行新法，就像南卡羅來納州5月的情況，或推動州憲法修正案。

投票 共和黨 墮胎

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