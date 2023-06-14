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川普初選對手加一 邁阿密市長遞件宣告參選2024

中新社／華盛頓6月14日電
邁阿密市市長蘇亞雷斯。（美聯社）
邁阿密市市長蘇亞雷斯。（美聯社）

佛羅里達州邁阿密市市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)14日向聯邦選舉委員會提交文書，參加2024年美國總統競選。

現年45歲的蘇亞雷斯是古巴裔美國人，也是此次共和黨總統競選人中唯一一位拉丁裔美國人。蘇亞雷斯1977年出生於邁阿密，畢業於佛羅里達大學，其父親是邁阿密首位古巴裔市長。蘇亞雷斯自2017年起擔任邁阿密市長。

美聯社報導，在擔任邁阿密市長期間，蘇亞雷斯致力於吸引科技公司來邁阿密，並將邁阿密打造成加密貨幣中心和下一個「矽谷」，獲得全國範圍關注。

蘇亞雷斯15日將在加州雷根總統圖書館發表講話，正式宣布參加2024年總統選舉。

蘇亞雷斯是共和黨中的溫和派。他曾表示，在2016年和2020年大選中均未投票支持前總統川普

目前，共和黨人中宣布參加總統大選人數已經超過10人，包括前總統川普、前副總統潘斯、佛羅里達州州長德桑提斯、南卡羅來納州前州長海理特等。

1天前，川普就涉及「密件門」的37項聯邦刑事指控在邁阿密一家聯邦法院出庭應訴，並通過律師表示自己「無罪」。儘管川普官司纏身，但川普的支持率在共和黨總統競選人中仍保持領先，德桑提斯位列第二。

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