處理移民問題不力 科羅拉多州聯邦眾議員提案彈劾拜登

科羅拉多州共和黨聯邦眾議員布波特。(美聯社)

共和黨聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert，科羅拉多州)基於南部邊境非法移民 危機，13日宣布提案彈劾拜登 總統，指拜登未能依法管妥善處理非法移民問題。

布波特引用兩項彈劾條款，指拜登濫權且並怠忽職守，因為拜登造就美國史上最大規模的非法移民潮且類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)的用量創紀錄。

布波特在彈劾提案中寫道：「拜登總統危害國家安定、國民健康與安全，拜登總統造成國安危機且讓國民身陷危險。」

布波特的彈劾案成為抵制拜登執政的最新舉措，類似提案由共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)、波西(Bill Posey，佛羅里達州)和奧格斯(Andy Ogles，田納西州)提出。

此外，另有提案彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，和另一項針對聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)和司法部長加蘭德(Merrick Garland)的提案。

不過，眾院迄今未採取行動，僅梅奧卡斯一案已有多個委員會啟動聽證程序，督察他是否履行邊境職務。

彈劾案需要眾院多數決，定罪和罷免則需參院三分之二議員投票同意；民主黨目前掌控參院，形同確保拜登及其政府安全無虞。