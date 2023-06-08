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小羅伯．甘迺迪聲勢漲 民主黨緊張 恐阻拜登連任

記者張聲肇、顏伶如／綜合報導
已故甘迺迪總統的侄兒小羅伯．甘迺迪(圖)，參選民主黨總統初選，黨內民調不斷升高，各方觀察是否會威脅到拜登總統的連任機會。(路透)
已故甘迺迪總統的侄兒小羅伯．甘迺迪(圖)，參選民主黨總統初選，黨內民調不斷升高，各方觀察是否會威脅到拜登總統的連任機會。(路透)

以反新冠疫苗著稱的甘迺迪總統(John F. Kennedy)的姪兒小羅伯．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，4月中宣布挑戰拜登總統，爭取民主黨提名時，許多人把他視為「政治邊緣人」，但最近多份民調顯示他的支持度正在爬升，引發媒體的興趣，也讓民主黨內開始擔憂，深怕他會妨礙拜登的連任之路。

不僅如此，推特(Twitter)共同創辦人多爾西(Jack Dorsey)4日發表推文為他問鼎白宮背書，推文寫道，不管面對共和黨對手是前總統川普或佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，小羅伯．甘迺迪「能贏，也會贏」。

現年69歲的小羅伯．甘迺迪最近在某些民調表現不錯，福斯新聞網最近民調顯示，小甘獲得16%登記選民的支持；有線電視新聞網(CNN)的民調說，民主黨和傾向民主黨的選民有20%支持他。小羅伯．甘迺迪的父親是已故聯邦參議員羅伯．甘迺迪，是甘迺迪總統的弟弟。

CNN上周公布的這份民調也顯示，在民主黨初選人選當中，拜登獲得支持度有60%，今年3月宣布再次參選的暢銷書作家兼心靈導師瑪莉安．威廉森(Marianne Williamson)支持度僅8%。

小甘迺迪任意傳達有關疫苗等的陰謀論，讓民主黨大傷腦筋。如今他頗有聲名鵲起之勢，又漸成媒體寵兒，如果媒體替他塑造出「甘家王朝」繼承人的形象，民主黨高層擔心，拜登連任會出問題。

曾任國會參議員桑德斯和運輸部長布塔朱吉競選助理的民主黨策士塞拉索(Michael Ceraso)說，民主黨人小看小甘的話，那就會壞事，「每次我們嘲笑邊緣人的時候，我們都選輸。」

小甘迺迪已在黨內激起千層浪，民調連續達到雙位數，迫使建制派檢討他的政見到底哪些獲得選民共鳴；塞拉索說，拜登要把小甘迺迪當回事，「不然可能壯大共和黨，2024年把我們打敗。小甘也可能把被我們嘲弄的本黨邊緣人激怒。」

職業環保律師的小甘5日做出一連串非典型的競選動作，他本周在媒體人史莫科尼許(Michael Smerconish)主持的網路里民大會上，強調自己所言都有根有據，反對新冠疫苗不是沒有道理，更直白地把提名拜登的程序比做蘇聯共產黨制。

「我們又不是蘇聯制度，由黨指定誰當候選人，」他說，美國人民要看清楚，民主制度該如何實踐。

推特共同創辦人多爾西(圖)日前發表推文，為小羅伯．甘迺迪問鼎2024年總統大選背...
推特共同創辦人多爾西(圖)日前發表推文，為小羅伯．甘迺迪問鼎2024年總統大選背書。(路透)

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