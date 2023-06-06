共和黨總統參選人 海理反對墮胎 但強調那是「個人問題」

愛阿華州聯邦參議員恩斯特(中)3日主持「烤肉騎行」募款活動時，向群眾介紹前駐聯合國大使海理(左)及其夫婿麥可‧海理。(Getty Images)

共和黨 總統參選人、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)5日接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」(CBS Mornings)訪問時，闡述自身墮胎 問題的立場，表示自己堅決支持生命，但強調墮胎是「個人問題」。

海理並未明確表示，是否會支持任何形式上的聯邦禁令；不過，任何聯邦政策都需要取得全面性的共識，也就是需要在眾院取得多數支持、並在參院獲得60張支持票，最後再由總統簽署成法令。

「我們超過100年來都沒能有過60位反墮胎的參議員。」海理指出：「共和黨總統無法禁止墮胎，正如民主黨總統無法禁止各州所實施的這些法律一樣。」

海理表示，她反對墮胎是因為，她的丈夫麥可‧海理(Michael Haley)就是被領養的，而且她有生育方面的困難。「我們需要做的，是去瞭解每個人的故事。」她補充到，「我不會妄加評斷支持墮胎的人，就像我不希望他們因為我反墮胎就妄加評斷我一樣。」

海理忙選戰 丈夫隨軍赴非洲

據悉海理在未來一段時間投入選戰，但丈夫麥可在這段時間，要與南卡羅來納州陸軍國民兵(National Guard)到非洲部署一年。這是麥可2006年加入陸軍國民兵後第二度部署，上一次是被派到阿富汗，2013年聖誕節前才返國。

海理在一份聲明中雖然沒有直接確認其夫即將到非洲，但表示家人已「準備好我們所愛的人做出個人犧牲」；她又說「我們為麥可與他的軍人兄弟姊妹感到無比自豪」。

兩人結婚26年，有兩名分別10歲及14歲孩子。在海理宣布參選後，麥可一直支持她及經常參加她的競選活動。

在宣布競選共和黨提名時，海理曾高調批評拜登 總統作為三軍統帥的能力，又公開反對拜登政府擴大軍隊多元化，削弱了部隊及妨礙了招募新兵。

海理經常提及她作為軍人妻子的身分，最近在南卡州一次競選活動談到丈夫時，隨即批評拜登政府在2021年從阿富汗倉促撤軍的混亂情況。

對於麥可今次部署到非洲，有否額外的安全保護措施，陸軍表示，他與其他所有士兵一樣，會得到相同的安全保障。