我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

前FBI局長柯米：川普恐戴電子腳鐐 接受共和黨提名

編譯潘勛／綜合5日電
遭前總統川普在任內開除的前聯邦調查局長柯米(右)接受MSNBC主持人莎奇訪問，說川普2024年可能要戴著電子腳鐐接受共和黨總統候選人提名。(MSNBC截頻)
遭前總統川普在任內開除的前聯邦調查局長柯米(右)接受MSNBC主持人莎奇訪問，說川普2024年可能要戴著電子腳鐐接受共和黨總統候選人提名。(MSNBC截頻)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)表示，前總統川普面臨很多法律訴訟，要是他在共和黨2024年黨內總統候選人提名勝出，接受提名時「只怕要戴著電子腳鐐」。

國會山莊報(The Hill)報導，柯米上MSNBC財經頻道「與莎奇談內幕」(Inside with Jen Psaki)表示，他不想但只怕可預見川普接受共和黨提名。

柯米表示，川普把國家拖進瘋狂世界，但他在共和黨代表大會接受提名時，只怕要戴著電子腳鐐。

柯米還表示，這種劇情寫在劇本，只怕會被退稿，但大家可望發現，當選總統的人，可能正在坐牢。

川普正面臨一串官司，包括紐約州已用刑事罪名起訴他；司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)正在偵辦川普兩起案件；喬治亞州一名檢察官正在調查川普2020年煞費苦心想推翻總統選舉結果，而且川普5月被判性侵及誹謗專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，要負法律責任。

川普正在競選再入主白宮，他表示自己不會因任何官司退出2024年選舉。即使他面臨罪名指控，還有其他官司正在進行，他依然能合法競選。

川普2017年5月開除柯米的聯調局局長職務，理由是他指揮調查屬於民主黨2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的郵件伺服器；當時川普還是總統，而且伺服器一案讓川普政治上受益。

特別檢察官杜然(John Durham)日前公布歷時四年的調查報告指出，聯邦調查局對於2016年大選期間外傳俄羅斯與川普競選團隊串通的消息，展開調查過於草率，卻沒有檢視民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)涉嫌幕後操作。

柯米表示，共和黨可能2024年再提名川普，但會有何結果不得而知，「聽來很詭異、尷尬，尤其出自我口，但我們要面對這種情勢。看來共和黨可能提名一個正受刑事偵辦、被起訴的人，誰知道這將把國家帶往何方」。

川普 提名 共和黨

上一則

密蘇里死囚6日伏法 陪審員罕見求減刑 州長：不會介入

下一則

「川普太小」註冊案被打回票 是否侵犯言論自由？最高院受理

延伸閱讀

前FBI局長：川普恐戴「電子腳鐐」接受黨提名選總統

前FBI局長：川普恐戴「電子腳鐐」接受黨提名選總統
前副總統潘斯問鼎白宮 投入共和黨內初選

前副總統潘斯問鼎白宮 投入共和黨內初選
共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱

共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱
川普再威脅「廢出生公民權」 恐成激進反移民說詞主流

川普再威脅「廢出生公民權」 恐成激進反移民說詞主流

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。(美聯社)

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

2023-06-05 01:44
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣