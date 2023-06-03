川普涉推翻大選 喬州檢察官跨州調查

前總統川普因涉嫌試圖推翻2020年大選結果而在喬治亞州遭到刑事調查。(美聯社)

華盛頓郵報2日報導，前總統川普 及盟友涉嫌試圖推翻2020年大選結果而在喬治亞州遭到刑事調查，根據兩名消息人士透露，喬州 對川普陣營行動的調查範圍，其實遍布多個其他州以及華府特區，跡象顯示檢方透過多方搜證之後，打算援引喬州州法「勒索及貪汙組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)起訴。

兩年多來，喬州富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官 威利斯(Fani Willis)在調查川普及盟友涉嫌推翻大選結果的過程中，曾考慮引用「組織犯罪法」揭露規模龐大的犯罪事證。

喬治亞州調查前總統川普干涉2020年大選可能不限於喬州，該州富爾頓郡地區檢察官威利斯(見圖)可能引用「勒索及貪汙組織犯罪法」來起訴。(美聯社)

報導指出，過去幾天，威利斯要求曾被川普競選團隊以100萬元花費聘用調查選舉舞弊案件、查無結果後卻隱瞞事實的兩家公司提供資料，其中一家公司已經被富爾頓郡檢察官辦公室調查人員發傳票傳訊。2020年大選過後，川普在喬州、亞利桑納、密西根、內華達、賓州、威斯康辛等州都曾挑戰選舉結果。

威利斯的調查行動與司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)的調查各自獨立進行，但兩者追查目標卻有相同之處。威利斯先前表示，8月初可能對川普及川普陣營提出刑事起訴。威利斯的調查行動長期以來遭到共和黨批評對前任總統展開政治追殺，調查範圍不斷擴大也引起共和黨支持者反對。

喬州「勒索及貪汙組織犯罪法」堪稱全美各州最嚴格之一，允許檢察官以觸犯州法及聯邦法為由起訴被告，發生於別州的犯行也可以起訴，最高刑期為20年。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)憲法研究員、前任亞特蘭大聯邦檢察官馬爾坎(John Malcolm)分析，喬州「勒索及貪汙組織犯罪法」是兩項犯罪刑法的結合，定義非常廣泛。