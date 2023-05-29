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紐時：89歲參議員范士丹問政全靠助理 沒有計畫離職

編譯俞仲慈／綜合29日電
加州民主黨籍聯邦參議員范士丹身體狀況不佳，身邊總有幕僚協助她行使職責。（Getty Images）
加州民主黨籍聯邦參議員范士丹身體狀況不佳，身邊總有幕僚協助她行使職責。（Getty Images）

加州民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)因病請假數月後，本月已經回到華府，參與司法委員會的工作，不過媒體報導，高齡89歲的范士丹身邊總是圍繞著一群幕僚協助她行使職責，讓民主黨人擔心范士丹無法代表4000萬加州選民，更引發外界要求她離職的聲浪。

紐約時報報導，日前參院針對拜登總統提名候選人，進行投票時，范士丹身邊緊跟著兩位助理，其中一位女助理遞給她一張紙條，范士丹照著紙條唸道，「主席先生，我要求對之前的三位候選人投票，我現在投贊成票。」而且在兩次投票之間的空檔，可以看到身旁的助理跪在身邊，在范士丹耳邊低聲提醒。

根據一位目擊者透露，去年一場會議上，副總統賀錦麗被要求投出關鍵性一票時，范士丹一臉困惑詢問身邊的助理，「怎麼回事，她在這裡幹什麼？」於是助理向她解釋，暫時不能離開，因為還有投票程序。

這種場景是范士丹重返國會山莊後的日常寫照，身邊一群助理不僅擔任國會幕僚角色，而且還需要為這位參議員推輪椅、提醒如何以及何時投票，並在范士丹困惑時，向她解釋原委。據洛杉磯時報報導，國會警察也竭盡全力保護范士丹不受媒體干擾，並由幕僚建立起一個「保護泡泡」全程協助。

本月，紐時披露范士丹罹患帶狀皰疹引起的腦炎，但范士丹告訴一名熟識的CNN記者，自己只是罹患「重感冒」，但其發言人羅素(Adam Russell)後來坦承范士丹患有腦炎，但已痊癒。

范士丹幕僚長索爾斯(James Sauls)也表示，「每位參議員都高度依賴幕僚完成工作，尤其是這位代表4000萬人的參議員。」並強調，「雖然幕僚會提供建議，但最終仍是由她決定採取什麼行動，才是對加州人民最佳的選項。」

根據輿論和民調顯示，多數加州選民希望范士丹辭職，但直到目前為止，范士丹始終堅稱自己能夠勝任工作，而且沒有計畫在2025年任期屆滿前離職。

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