韓戰陣亡小兵遺骸73年後返鄉 卡特歡迎

在韓戰戰場喪生的美國一等兵史多瑞的屍骨，73年後終於返回喬治亞州家鄉。他的姪女茱蒂‧韋德(Judy Wade)展示史多瑞的紀念冊。(美聯社)

1950年9月1日在韓戰中陣亡美國陸軍一等兵史多瑞(Luther Herschel Story)的屍骨，73年後終於在今年國殤日前回到喬治亞州 家鄉，與史家有僱傭關係的98歲老總統卡特，聞訊也極表歡迎。

當時18歲的史多瑞所屬第九步兵團第一營在洛東江畔阿谷村，遭北韓三個步兵師圍攻，已受傷的史多瑞為了不拖累撤退行動，堅持單獨留下掩護部隊撤離，美軍假定他最後陣亡。

他的英勇事蹟已獲頒軍人最高的「榮譽勳章」，勳章和他的照片高掛離故鄉喬治亞州亞美利卡斯鎮(Americus)一小時車程的國家步兵博物館(National Infantry Museum)內，但他到底人在何處始終成謎。

今年4月，謎底揭曉。美國軍方說，經過和他外甥(姊姊的兒子)韋德、已逝姊姊(韋德母親)骨頭DNA比對，確認1950年10月被發現、埋在夏威夷國家紀念墓園的無名屍就是史多瑞；韋德說，「我們一直以為永遠都找不到他了。」

運他屍骨的靈柩24日抵達喬治亞州時，閃爍警燈的車隊特地護送穿越小鎮附近的街道，29日國殤日在安德森維爾國家墓園(Andersonville National Cemetery)舉行安葬禮。他死後四年出生的韋德說，「我們很高興他終於回家了。」

歡迎這位老戰士返鄉的人包括前總統卡特 ；韋德說，史多瑞家族曾在卡特父親經營的平原鎮農場工作、居住。

卡特國家歷史公園園長(Jimmy Carter National Historical Park)史達基(Jill Stuckey)說，2月起在平原鎮自宅接受安寧照護的卡特，聽到史多瑞終於可以埋骨故鄉的消息，「滿臉笑容。知道英雄回家了，他非常興奮。」

史多瑞在亞特蘭大南邊241公里的薩姆特郡長大，爸爸是農產採收員。韋德回想媽媽關多玲(Gwendolyn Story Chambliss)講過家庭的過去：白天摘棉花刺傷的手，晚上都還在流血。

16歲入伍的史多瑞，1950年分派到第一營A連，同連官兵見證他用機槍掃向渡江的敵軍，射死射傷上百人，連長下令撤離時，他還朝敵軍卡車扔手榴彈，自己受了傷，仍奮勇抗敵。

4月26日，拜登 和訪美的南韓總統尹錫悅共同宣布史多瑞遺骸確認的消息。