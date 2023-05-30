我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

拜登國殤日演說 感傷憶長子

編譯廖振堯／綜合29日電
29日是國殤日，一名陸戰隊退伍軍人在肯塔基州歐文斯郡戰爭紀念碑前，置放紀念326名陣亡將士的第一朵玫瑰花。(美聯社)
29日是國殤日，一名陸戰隊退伍軍人在肯塔基州歐文斯郡戰爭紀念碑前，置放紀念326名陣亡將士的第一朵玫瑰花。(美聯社)

全國各地在29日國殤日(Memorial Day)當天舉行插旗、遊行，紀念保家衛國而犧牲的將士們，不過今年是2001年九一一恐怖攻擊以來，美國陸軍特種作戰司令部紀念廣場的牆上沒有添加新名字，但許多家屬依然懷念逝去的家人；今年的國殤日對拜登總統更是特別，因為次日就是他的長子波‧拜登(Beau Biden)逝世八周年紀念。

拜登總統29日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)向所有悲痛家庭致意。「明天是波去世的八周年，但失去他的方式不一樣，波沒有戰死沙場，而是癌症從我們身邊帶走了他。」

總統暗示波的癌症可能是來自他在伊拉克服役期間接觸焚燒產生的有毒物質。波‧拜登與腦癌奮鬥一年後於2015年去世，享年46歲。

拜登周一重提去年通過的「承諾解決綜合毒物法」(PACT)，旨在幫助在服役期間接觸有毒物質和焚燒坑的退伍軍人。

拜登表示，如同眾多家庭，失去兒子的痛苦每天都伴隨著拜登夫婦，而在國殤日尤為強烈。「但吉兒(Jill Biden)和我對波的服務感到自豪，好像我還能聽到他說：爸爸，這是我的職責(duty)、這是我的責任。職責，也是各位失去的家人用生命守護的準則。」

在國殤日周末，美國家庭傳統上以出遊、烤肉迎接夏季非正式到來；十年前失去兒子的佩勒姆(Wendall Pelham)今年參加布拉格堡(Fort Bragg)的紀念儀式，說今年沒有新名字掛在紀念碑上，他感到如釋重負，這代表沒有家庭接到捎來噩耗的電話。紀念牆上目前有1242名犧牲將士，其中377名是2001年後加入的。

佩勒姆的兒子約翰在阿富汗第三特種部隊二營總部連服役時陣亡，年僅22歲。佩勒姆說，他認為美國人可以享受周末假期，但敦促留些時間來反思軍人們做出的犧牲。

他說，「國殤日是為那些全力以赴、為這個國家做出最後犧牲的人而設的。美國民眾需要知道這個國家有人願意這樣奉獻。」

拜登 癌症 維吉尼亞州

上一則

韓戰陣亡小兵遺骸73年後返鄉 卡特歡迎

延伸閱讀

拜登抨擊烏干達嚴酷反同性戀法 威脅削減援助投資

拜登抨擊烏干達嚴酷反同性戀法 威脅削減援助投資
利用AI製造政治假象 2024總統大選掀隱憂

利用AI製造政治假象 2024總統大選掀隱憂
兩黨極左極右派 都不滿債限協議 下一步先安內

兩黨極左極右派 都不滿債限協議 下一步先安內
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

熱門新聞

醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
知情人士表示，臉書母公司Meta已開始這一波三階段裁員的最後一輪，這波共裁員10,000人。 美聯社

Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免

2023-05-24 10:56
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」