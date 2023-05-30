拜登國殤日演說 感傷憶長子

29日是國殤日，一名陸戰隊退伍軍人在肯塔基州歐文斯郡戰爭紀念碑前，置放紀念326名陣亡將士的第一朵玫瑰花。(美聯社)

全國各地在29日國殤日(Memorial Day)當天舉行插旗、遊行，紀念保家衛國而犧牲的將士們，不過今年是2001年九一一恐怖攻擊以來，美國陸軍特種作戰司令部紀念廣場的牆上沒有添加新名字，但許多家屬依然懷念逝去的家人；今年的國殤日對拜登 總統更是特別，因為次日就是他的長子波‧拜登(Beau Biden)逝世八周年紀念。

拜登總統29日在維吉尼亞州 阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)向所有悲痛家庭致意。「明天是波去世的八周年，但失去他的方式不一樣，波沒有戰死沙場，而是癌症 從我們身邊帶走了他。」

總統暗示波的癌症可能是來自他在伊拉克服役期間接觸焚燒產生的有毒物質。波‧拜登與腦癌奮鬥一年後於2015年去世，享年46歲。

拜登周一重提去年通過的「承諾解決綜合毒物法」(PACT)，旨在幫助在服役期間接觸有毒物質和焚燒坑的退伍軍人。

拜登表示，如同眾多家庭，失去兒子的痛苦每天都伴隨著拜登夫婦，而在國殤日尤為強烈。「但吉兒(Jill Biden)和我對波的服務感到自豪，好像我還能聽到他說：爸爸，這是我的職責(duty)、這是我的責任。職責，也是各位失去的家人用生命守護的準則。」

在國殤日周末，美國家庭傳統上以出遊、烤肉迎接夏季非正式到來；十年前失去兒子的佩勒姆(Wendall Pelham)今年參加布拉格堡(Fort Bragg)的紀念儀式，說今年沒有新名字掛在紀念碑上，他感到如釋重負，這代表沒有家庭接到捎來噩耗的電話。紀念牆上目前有1242名犧牲將士，其中377名是2001年後加入的。

佩勒姆的兒子約翰在阿富汗第三特種部隊二營總部連服役時陣亡，年僅22歲。佩勒姆說，他認為美國人可以享受周末假期，但敦促留些時間來反思軍人們做出的犧牲。

他說，「國殤日是為那些全力以赴、為這個國家做出最後犧牲的人而設的。美國民眾需要知道這個國家有人願意這樣奉獻。」