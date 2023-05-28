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德州眾議會 彈劾州檢察長帕克斯頓

編譯俞仲慈／綜合27日電
共和黨人主導的德州眾議會27日以收賂、不適任公職以及濫用公眾信任等諸多指控，投票通過彈劾州檢察長帕克斯頓。(美聯社)
共和黨人主導的德州眾議會27日以收賂、不適任公職以及濫用公眾信任等諸多指控，投票通過彈劾州檢察長帕克斯頓。(美聯社)

共和黨人主導的德州眾議會27日以收賄、不適任公職以及濫用公眾信任等諸多指控，投票通過彈劾該州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，等於給該州保守派一記當頭棒喝；州參議會若也通過彈劾，意味著長期在德州呼風喚雨的帕克斯頓將被迫離開政壇。

27日出席會議的146名州眾議員，針對彈劾案程序和條款進行四小時辯論，其中支持彈劾的州眾議員穆爾(Andrew Murr)表示，「罪證確鑿，令人震驚和不安。」州眾議員格倫(Charlie Geren)也強調彈劾案「超越黨派」，採取必要措施來保護州府。」並透露數名州議員「接到帕克斯頓電話，威脅他們在下次選舉自行承擔後果。」

而且州眾議會辯論前，前總統川普在社交平台發文力挺帕克斯頓，並攻擊德州眾議會共和黨人：「激進的左派民主黨人、「紅皮藍骨」(RINO，即表面上是共和黨人)和罪犯永遠不會罷手，干預選舉！釋放帕克斯頓，下次選舉走著瞧！」隨後帕克斯頓轉發川普的聲明。

不過辯論過程，諸多州眾議員發言不利於帕克斯頓，最終121人投票贊成，僅23人反對，兩人棄權，通過彈劾。州眾議員斯皮勒(David Spiller)表示，「帕克斯頓就職時曾宣誓，但他違背誓言，將個人利益置於德州法律之上。」

60歲的帕克斯頓於2015年接替艾伯特(Abbott)出任州檢察長，在此之前，曾擔任十年州眾議員以及兩年州參議員，政壇資歷豐富，儼然是德州共和黨人的法律權威代表；不過在2020年，檢察長辦公室數名資深幕僚出面指控帕克斯頓任內收賂、貪腐及濫權，聯邦調查局曾介入調查，但最後不了了之。現在連共和黨人都無法容忍，以犯行嚴重為由，決定彈劾。

不過州眾議員布哈里森(Brian Harrison)質疑彈劾案合法性，指控彈劾是「針對政敵的抹黑攻擊」；還有民主黨籍州眾議員達頓(Harold Dutton)也反對彈劾，抨擊彈劾調查「簡化程度已干預正當程序」。

彈劾 眾議員 德州

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