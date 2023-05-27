準備再戰2024年…川普盟友捲土重來 共和黨忐忑

前總統川普支持的一批極右派候選人準備再戰2024年，讓很多共和黨人擔憂。(歐新社)

一批極右派候選人2022年在前總統川普 支持下，贏得共和黨 初選，但在普選中被一般選民被視為太極端而慘敗，現在，很多共和黨人擔憂他們東山再出，準備再戰2024年。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，至少四名2022年普選敗戰候選人表示有興趣再戰2024年，或已宣布參選。共和黨保證，本選戰周期要強調「候選人品質」，這批候選人則測驗共和黨的決心，另外還給民主黨人一絲希望，能在艱困的參院選區、搖擺州眾院 選區中乘機勝出。

共和黨提名、角逐內華達州務卿失利的馬贊特(Jim Marchant)最近宣布參選，挑戰民主黨現任聯邦參議員。雷克(Kari Lake)去年秋天角逐亞利桑納州長而小幅落敗，後來興訟挑戰選舉結果也失利，正摩拳擦掌，要與馬贊特一起問鼎2024年參議院。

但是在眾院選舉方面，兩名緊靠前總統川普、服膺「讓美國再度偉大」(MAGA)的共和黨人肯特(Joe Kent)、馬哲斯基(J. R. Majewski)，2022年在本看好共和黨的選區落敗，他倆已宣布再度參選，其他人可望很快加入。

這些候選人都把川普的不實宣稱，指2020年選舉被偷走，擺在自己選戰的核心、門面，從而由黨初選勝出，但在普選面對獨立選民卻陷於不利。他們的敗北曾讓共和黨高層某些人暗示，對黨內初選過程要扮演更積極角色。

共和黨參院全國委員會主席戴恩斯(Steve Daines)4月受訪表示，2024年秋天，共和黨必須爭取到「基本盤以外」的選民才能獲勝，這一點部分仰賴選舉時主打「放眼未來，而非巴望著過去、後視鏡」，才能辦到。

戴恩斯表示，要加、乘才能勝選，靠減、除則辦不到，所以每位候選人得注視著鏡子，捫心自問是不是可以集合共和黨基本盤，進而爭取到獨立選民，勝利之道在此。