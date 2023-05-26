拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗

拜登總統(左)25日在白宮提名空軍上將布朗(右)為下一屆參謀首長聯席會議主席。(美聯社)

拜登 總統25日在白宮提名空軍上將布朗(CQ Brown Jr.)為下一屆參謀首長聯席會議主席，接替10月將退役的密利(Mark Milley)；拜登談到，要確保美國安全，必須維持一支足夠威懾且能打敗任何可能威脅的可恃戰力，要管理好與中國的競爭，並應對歐洲再次面臨的侵略。

美聯社日前報導，布朗對於應對中國崛起很有經驗，一旦獲得參院同意，國防部 文職(國防部長)和軍職(參謀首長聯席會議主席)的最高官員將首度同時由非裔 擔任；拜登上任之後提名的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也是非裔。

拜登在白宮玫瑰花園宣布這項決定，他讚賞布朗擔任空軍參謀長三年來的作風「不加速改變就會輸掉」；拜登說，當前世界正處於轉捩點，現在的決策會影響未來數十年的世界方向。

拜登表示，要確保美國人民的安全和繁榮，就要迅速行動與調整，美國必須保持一支足夠威懾或能打敗任何潛在威脅的可恃戰力，美國必須管理好對中國的競爭，以及應對歐洲再次面臨的侵略。

拜登表示，美國還要確保在新興科技上領先，從而保持美國競爭優勢。

根據美聯社報導，布朗致力於推動空軍戰機機隊現代化，推動美軍在網路、太空、核武和極音速飛彈的領域進展，打造美國應對中國挑戰的防務計畫，並高度參與協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的行動，獲得拜登賞識。

布朗三年前接任空軍參謀長時，創非裔將領擔任空軍軍職首長的先例，如今可望接任美軍參謀首長聯席會議主席，是繼陸軍上將鮑爾(Colin Powell)後第二位非裔主席；布朗和奧斯丁的組合，創下文人部長和最高軍事將領均由非裔出任的新紀錄。