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拜登提名布朗接參謀首長聯席會議主席 勉應對中俄挑戰

記者張文馨／華盛頓即時報導
空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）25日被提名為下一屆參謀首長聯席會議主席。（美聯社）
空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）25日被提名為下一屆參謀首長聯席會議主席。（美聯社）

拜登總統25日在白宮提名空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）為下一屆參謀首長聯席會議主席，接替10月要退役的密利（Mark Milley）；拜登談到，要確保美國安全，必須維持一支足夠威懾且能打敗任何可能威脅的可恃戰力，要管理好與中國的競爭，並應對歐洲再次面臨的侵略。

美聯社日前報導，布朗對於應對中國崛起很有經驗，一旦得到參院同意，國防部文職（國防部長）和軍職（參謀首長聯席會議主席）的最高官員將首度由非裔人士同時擔任；拜登上任之後提名的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也是非裔。

拜登在白宮玫瑰花園宣布這項決定，他讚賞布朗擔任空軍參謀長三年來聞名的「不加速改變就會輸掉」作風；拜登說，當前世界正處於轉捩點，現在的決策會影響未來數十年的世界方向。

拜登總統（右二）25日在白宮玫瑰花園宣布，提名空軍上將布朗（右一）為下一屆參謀首...
拜登總統（右二）25日在白宮玫瑰花園宣布，提名空軍上將布朗（右一）為下一屆參謀首長聯席會議主席。（美聯社）

拜登表示，要確保美國人民的安全和繁榮，就要迅速行動與調整，美國必須保持一支足夠威懾或能打敗任何潛在威脅的可恃戰力，美國必須管理好對中國的競爭，以及應對歐洲再次面臨的侵略。

拜登表示，美國還要確保在新興科技上的領先，從而保持美國競爭優勢。

根據美聯社報導，布朗致力於推動空軍戰機機隊現代化，推動美軍在網路、太空、核武和極音速飛彈的領域進展，打造美國應對中國挑戰的防務計畫，並高度參與協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的行動，獲得拜登賞識。

布朗三年前接任空軍參謀長時，創非裔將領擔任空軍軍職首長的先例，如今可望接任美軍參謀首長聯席會議主席，是繼陸軍上將鮑爾（Colin Powell）後第二位非裔主席；布朗和奧斯丁的組合，創下文人部長和最高軍事將領均由非裔出任的新紀錄。

拜登 非裔 國防部

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