反彈大 部分共和黨州改推12周墮胎禁令

北卡羅來納州議會最近辯論禁止墮胎法案時，到場抗議的支持墮胎權團體。北卡和內布拉斯加州相繼通過12周墮胎禁令，共和黨人稱這是更能被廣泛「主流民意」接受的作法。(美聯社)

最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)迄今已近一年，各州共和黨 立法者從一開始力推六周「心跳法則」，到最近開始部署「12周墮胎 禁令」新劇本。其中，北卡羅來納州和內布拉斯加州 共和黨議員視12周墮胎禁令為「主流」，已通過法案；但民主黨人仍強調任何墮胎限制對女性都是「殘忍和極端」作法。

內布拉斯加州保守派主導的州議會19日通過懷孕12周墮胎禁令，大幅縮小合法墮胎窗口，但形同允許絕大多數墮胎發生。幾天前，北卡州共和黨人也頒布類似12周禁令，稱這是更能被廣泛民眾接受的「主流」作法。鄰近的南卡州參議會即將起草懷孕六周後墮胎禁令，但共和黨州參議員席利(Katrina Shealy)表示，她和另一位阻止全面禁令的共和黨女參議員，計畫推動12周墮胎禁令。

「我們不能生活在極端之下，」北卡州共和黨州參議員蓋利(Amy Galey)表示，「毋需尖刻和惡意，我們也能找出方法解決棘手問題。」

雖然12周墮胎禁令迄今只在北卡州和內布拉斯加州通過，但提案也得到部分全國反墮胎組織支持，其中包括一直推動至少要在全國設下15周墮胎限制的保守派團體「蘇珊安東尼之美國擁護生命權」(Susan B. Anthony Pro-Life America)。

其他反墮胎運動者尖銳批評認為，12或15周禁令將允許逾九成墮胎行為繼續進行，不足以阻止他們認為的普遍「謀殺」；部分共和黨立法者和反墮胎倡議者堅稱，徹底禁止墮胎才是正途。

與此同時，支持墮胎權倡議者堅持認為，12或15周禁令與更嚴格禁令一樣有害，相信選民將拒絕任何對墮胎權的限制。

選民對這些新禁令的反應，將左右墮胎議題在2024總統大選中的影響力。戴維斯加州大學法學院教授齊格勒(Mary Ziegler)說，「部分共和黨人開始關注這一點並表示共和黨不能只迎合反墮胎者；現在很多選民關心墮胎，可能會出現回馬槍。」