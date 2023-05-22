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3民權團體發佛州旅遊警訊 指州長推立法「敵視3族群」

編譯徐薏茹／綜合21日電
佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

全國有色人種協進會(NAACP)、拉丁裔公民團結聯盟(LULAC)及LGBTQ民權組織「佛羅里達平權」(Equality Florida) 20日發布針對佛州的旅遊警訊，表示近期由佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及州議會推動的法律及政策「公開敵視非裔、有色族裔及LGBTQ+人群」。

旅遊警訊由NAACP董事會通過，警告遊客在前往佛州旅遊前，應該瞭解佛州「輕視、並使非裔人與其他有色族裔群體的貢獻與其面臨的挑戰邊緣化」，聲明稱：「由於對民主及民權持續、公然及系統性的攻擊，NAACP針對在佛州對非裔的敵意，特此向非裔，以及其他有色族裔發布旅遊警訊。」

NAACP等團體發布旅遊警訊隔日，佛州數個民主黨籍市長迅速表示，他們的城市支持多元與包容。

德桑提斯政府1月禁止大學委員會(College Board)的進階先修課程(AP)教授非裔美國人研究，另外推動其他措施，禁止佛州大學開設與多元、平等、包容與批判性種族理論(critical race theory)相關之學程，並且通過「停止冤枉學童員工法」(Stop W.O.K.E. Act)，限制學校與企業特定的種族相關對話與分析。

LULAC則提到一項佛州新法，該法禁止地方政府提供資金給向非法移民核發身分證的組織，並使無證移民持有的州外駕照失效等，新法還要求接受醫療補助計畫(Medicaid)的醫院在資料登記表上納入公民資格問題，批評人士指該法規意圖勸阻無證移民尋求醫療照護。

「佛羅里達平權」則提到，佛州近期的舉措限制校園裡討論LGBTQ議題、移除校園圖書館含有同性戀元素的書籍、推動未成年人性別肯定照護禁令等，均促使該團體發出警告。

佛州是美國最熱門的觀光聖地之一，觀光業是該州的重要產業，根據Visit Florida的數據，去年該州的旅客突破1億3750萬人次，恢復至疫情前的水平，觀光業支撐佛州160萬份全職與兼職工作。

佛州 非裔 非法移民

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