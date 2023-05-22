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平權、學貸豁免、網路言論等4議題 最高院6月底前裁決

記者顏伶如／綜合報導
最高法院本屆審案期進入尾聲，6月底之前即將針對平權措施、學貸、網路言論和智慧財產權等議題做出裁決，對整體社會將有重大影響。(美聯社)
最高法院本屆審案期進入尾聲，6月底之前即將針對平權措施、學貸、網路言論和智慧財產權等議題做出裁決，對整體社會將有重大影響。(美聯社)

最高法院本屆審案期進入尾聲，6月底之前即將針對平權措施(Affirmative Action)、豁免學貸、網路言論和智慧財產權等議題做出裁決，對整體社會將有重大影響。

●平權措施

非營利學生組織「學生公平入學」(SFFA)對哈佛大學、北卡羅來納大學分別提告，指控基於平權措施的招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生，非洲裔、西語裔及美洲原住民學生較容易獲得錄取。最高法院在1978年裁定平權措施合法，但如今保守派大法官穩居多數的情況下，一般預料大學平權入學措施可能因此終結。

●學貸豁免

拜登總統計畫為符合資格的學貸借款人豁免最高2萬元，最高法院已於2月聆聽兩起訴訟的口頭辯論。多個共和黨執政州主張，行政部門逾越權限，破壞憲法規定的三權分立架構。學貸豁免的裁決結果不只與拜登政府規模4000億元的學貸豁免計畫有關，還讓最高法院在質疑聯邦法規權限的情況下，得到可以進一步限縮華府行政權力的舞台。

●網路言論

「真實威脅」(true threats)言論被排除在憲法第一修正案保障範圍之外，至於何謂「真實威脅」則沒有明確定義。科羅拉多州男子康特曼(Billy Raymond Counterman)透過臉書(Facebook)發送威脅簡訊給作曲家華廉(Coles Whalen)，被判坐牢四年。但康特曼辯護律師聲稱檢方未能證明這起案件存有「真實威脅」。

●智慧財產權

商標的目的在於讓消費者知道商品來源、避免仿冒出現導致品牌聲譽價值降低。不過，第一修正案保護言論自由，包括對知名企業的譏諷言論(parody)。不過，威士忌品牌傑克丹尼爾(Jack Daniel's)對於寵物玩具廠商把小狗玩具做成貼著黑標威士忌酒瓶模樣的手段，卻一點也不覺得幽默，對貴賓產品公司(VIP Products)提出侵犯商標權的告訴。最高法院對於這起案例的裁決結果，將影響未來下級法院如何認定其他產商模仿知名品牌商標做為銷售用途時的尺寸拿捏。

學貸 拜登 招生

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