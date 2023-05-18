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麻州聯邦檢察官羅琳斯涉干預選舉 將辭職

記者張聲肇／綜合報導
民主黨籍麻州首席聯邦檢察官羅琳斯。(美聯社)
民主黨籍麻州首席聯邦檢察官羅琳斯。(美聯社)

司法部督察長17日發布調查報告，指出民主黨籍麻州首席聯邦檢察官羅琳斯(Rachael Rollins)企圖影響檢察官選舉；聯邦特檢署另調查發現，羅琳斯多次違犯公務員政治中立法規。她的律師告訴美聯社，她本周內就會辭職。

督察長報告指出，羅琳斯洩漏不利她支持人選的對手資訊，形同「企圖使某候選人落選」。這份116頁的報告羅列了她諸多「不當行為」。

羅琳斯2022年1月從郡檢察官升任全州首席聯邦檢察官時，進步派政治人物紛紛致賀，讚揚她執法風格令人激賞。

不料，不到一年，她諸多不當舉止受到調查，還企圖誤導司法部調查人員，終致這份聯邦檢察官史上最令當事人不堪的報告，公諸於世。

報告說，她對調查人員說謊，先否認自己是某新聞報導引述的不具名執法官員，後來承認就是自己。去年12月，督察長辦公室據此請法務部以不實陳述罪名起訴她，但有關官員不肯起訴。

特別檢察官柯諾(Henry Kerner)致函拜登總統說，羅琳斯違犯政治中立法「哈契法」(Hatch Act)的嚴重程度是「本署歷來所見之最」，事例包括向民間免費索取30張波士頓塞爾提克隊出賽的門票，給青少年籃球隊球員，但她自己留用兩張；接受某體育娛樂單位的錢，飛到豪華度假村爽快。

報告說，羅琳斯當上麻州聯邦檢察官後，經常使用私人電話辦公，她的地區檢察官競選帳戶，也持續接受捐款；未經司法部批准，也不聽勸阻，搭乘有公家司機的公務車，參加第一夫人吉兒拜登出席演講的政治募款聚會。

督察長報告稱，羅琳斯企圖干預去年郡地方檢察官選舉，向媒體洩漏消息，暗示代理檢察官海登(Kevin Hayden)因案被調查，另一方面又暗助海登的對手艾洛約(Ricardo Arroyo)。艾洛約初選敗陣後，羅琳斯繼續打擊海登，幫助艾洛約。

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