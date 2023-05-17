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潘斯超級政治行動委員會成立 槓上前直屬長官川普

編譯陳韻涵／綜合16日電
支持前副總統潘斯(中)爭取2024年總統大選共和黨提名的「承諾美國」超級政治行動委員會16日成立。圖為他4月在愛阿華州參加活動。(路透)
支持前副總統潘斯(中)爭取2024年總統大選共和黨提名的「承諾美國」超級政治行動委員會16日成立。圖為他4月在愛阿華州參加活動。(路透)

前副總統潘斯(Mike Pence)的盟友16日成立新的超級政治行動委員會(super PAC)「承諾美國」(Committed to America)，支持潘斯角逐2024年共和黨總統黨內提名；潘斯雖然尚未宣布參選，但新政治行動委員會成立，顯示潘斯已決定投入戰場，也讓他直接槓上前直屬長官川普

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，「承諾美國」充斥著喬治亞州州長坎普、馬里蘭州前州長霍根的前幕僚；這兩名共和黨籍州長和潘斯一樣，都沒有不承認拜登贏得2020年總統選舉的結果，近年來也與散布「大選舞弊論」的前總統川普漸行漸遠。

美聯社指出，共和黨謀士瑞德(Scott Reed)表示，「國家處於真正的十字路口，共和黨需要一位強大、能夠勝選的保守派候選人。」

擔任「承諾美國」超級政治行動委員會共同主席的瑞德說：「潘斯具備經驗、無與倫比的特質、溝通技巧，以及贏得提名和大選的保守派必備特質。」 

瑞德表示，「選民知道潘斯，只是不夠了解他；這項競選活動將重新介紹潘斯讓國民認識，讓大家重新認識他，不僅只是前副總統，他是一名真正的經濟學者、國家安全保守派、雷根保守派人士。」

潘斯先前表示，他會在6月底前宣布他的計畫；潘斯本人已馬不停蹄地造訪提早投票州，發表政策演說並透過媒體訪談替角逐黨內提名暖身。  

潘斯超級政治行動委員會知情人士不願透露金主挹注多少銀彈，但表示他們將會達到預定的經費目標。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)5月公布的全國民調結果指出，全美36%的共和黨受訪者不支持潘斯，偏好力挺川普或是佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

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