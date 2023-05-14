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12周墮胎禁令 北卡州長庫伯否決

記者胡玉立／綜合報導
北卡羅來納州民主黨州長庫伯，12日在首府洛麗大約1000名支持墮胎權活動人士和選民見證下，以宣示性姿態行使州長否決權，推翻州議會10天前通過的禁止懷孕12周後墮胎法案。(路透)
北卡羅來納州民主黨州長庫伯，12日在首府洛麗大約1000名支持墮胎權活動人士和選民見證下，以宣示性姿態行使州長否決權，推翻州議會10天前通過的禁止懷孕12周後墮胎法案。(路透)

北卡羅來納州民主黨州長庫伯(Roy Cooper)12日在首府洛麗(Raleigh)的廣場上，於眾人面前以宣示性姿態行使州長否決權，推翻了北卡州參眾議會10天前通過的禁止懷孕12周後墮胎法案。

在大約1000名支持墮胎權活動人士和選民聚集見證下，庫伯蓋下否決圖章。去年6月聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」判決後，北卡眾議會和參議會先後在5月3日和4日通過法案，將墮胎期限從目前的懷孕20周縮短為12周，法案預訂7月1日實施。庫伯否決該案後，共和黨州議會領袖已表明將迅速投票推翻該否決，時間最快可能是下周。若共和黨所有議員全數出席投票，共和黨將獲得不得否決的絕對多數。

庫伯堅定支持婦女墮胎權，他過去一周不斷與北卡州民談論該法案的負面影響，敦促選民向共和黨議員施壓。庫伯12日再次向群眾表示，「只要參眾議會有一名共和黨人信守保護婦女生殖健康的競選承諾，就能停止禁令。」

庫伯指該法案強烈侵蝕生育權，對婦女墮胎設下新障礙，包括需多次親自就診、提供額外文書證明患者已對墮胎表示知情同意，並加強監管提供該程序的診所等。這些變化將關閉無法依新規定承擔重大升級費用的診所，居住在農村地區或長時間工作的婦女幾乎都不可能獲得墮胎服務。

但共和黨人表示，歷經數月談判後制定的12周墮胎禁令已增加例外情況，包括將強姦和亂倫的墮胎限制延長至20周，並將胎兒異常的墮胎限制延長至24周。

參議會領袖伯格(Phil Berger)指責庫伯「散播謊言」並「霸凌」他的同黨議員以阻止立法。他12日聲明表示，「我期待迅速推翻他的否決」。

與其他共和黨控制州的立法機構近期行動相比，北卡墮胎12周禁令似乎較為寬鬆，但墮胎權利倡議人士認為，該法案其實比表面上看來更嚴峻，將產生深遠影響。

墮胎 共和黨 北卡羅來納州

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