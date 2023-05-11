CNN藉川普里民大會爭取共和黨觀眾 挨批「災難一場」

前總統川普10日晚在CNN於新罕布夏舉行的里民大會中，快速透過全國直播釋放大量虛假訊息，獲得現場數百位支持觀眾的歡快鼓掌背書。圖為他的車隊抵達時，支持者揮旗歡迎。(Getty Images)

華爾街日報分析，有線電視新聞網(CNN)與前總統川普 原本希望建立某種共生關係(symbiotic relationship)：川普重返晚間黃金時段電視節目，爭取除了「讓美國再度偉大」(MAGA)基本盤之外的更多選民；近幾年觀眾流失的CNN則想擦亮平衡政治報導的招牌，締造亮麗收視成績。

為了爭取保守派觀眾，10日晚間CNN在新罕布夏州舉辦的里民大會(town hall)現場節目中，特別安排共和黨籍及獨立選民觀眾。結果，當川普以開玩笑口氣談到遭到專欄作家指控性侵 被裁定賠償時，台下觀眾報以掌聲與歡呼。

看來，CNN的算盤似乎撥對了。尼爾遜(Nielsen)收視調查顯示，這檔節目共吸引了330萬觀眾，遠超同時段另兩家有線電視新聞對手福斯新聞(145萬)和MSNBC(140萬)觀眾人數總和。據CNN統計，觀眾人數最多曾高達341萬人。

在25至54歲收視者中，CNN吸引了78萬1000人，福斯新聞16萬人，MSNBC有14萬人。

這段節目同時帶動了CNN黃金時段的收視率，平均229萬人收看，創下去年期中選舉以來最高紀錄。

至於川普方面，據媒體報導，川普離開現場時洋洋得意，覺得自己是勝利者。

紐約時報 報導，川普幕僚對於川普在里民大會與現場觀眾的互動效果感到「驚喜萬分」。

多位媒體記者則對曾經主跑川普白宮的政治記者柯林斯(Kaitlan Collins)扛下吃力不討好的里民大會主持棒表示同情。紐約時報記者巴克爾(Peter Baker)10日晚間推文寫道，柯林斯角色非常艱難，整場里民大會不斷針對川普發言做事實查證，堪稱完成了英勇的任務。

里民大會登場之前，CNN說明邀請川普是因為有新聞性，而且川普在共和黨初選參選人中民調領先。然而，不少反對人士則批評，川普才剛在性侵訴訟中被裁定必須賠償，川普還曾煽動國會暴動、向來喜歡操弄真相，CNN不該把大幅報導時段用在川普身上。

里民大會播出到一半，對CNN感到不滿的輿論已開始傳出。霍夫斯徹大學(Hofstra University)羅倫斯修柏特傳播學院(Lawrence Herbert School of Communication)院長盧卡瑟維資(Mark Lukasiewicz)在推特發文寫道：「CNN里民大會原本就被看衰，果然是災難一場。」