我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯

「遊民不該死」 亞當斯未譴責鎖喉前陸戰隊員

選連任銀彈不能少 拜登展開募款之旅

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
拜登預計在曼哈頓參加兩場募款活動，可望獲得大金主奧援。 （路透）
拜登預計在曼哈頓參加兩場募款活動，可望獲得大金主奧援。 （路透）

正式投入2024年美國總統選戰之後，拜登今天展開募款之旅。此次的選戰支出，可能再次刷新所有選戰紀錄。

法新社報導，在紐約市北郊演講就舉債上限批評共和黨之後，拜登預計在曼哈頓參加兩場募款活動，可望獲得大金主奧援。

其中一場將由全球資產管理公司黑石集團（Blackstone Group）前執行副董事長詹姆斯（Tony James）主持。至於參加的代價？根據CNBC報導，每人要2萬5000美元。

之後，拜登將前往商人洛戈泰蒂斯（George Logothetis）寓所參加募款晚宴。

美國以外，在豪宅舉行的這類活動扯上政治、金錢和雞尾酒，似乎…不太得體，尤其是有國家元首出席時。

但在美國，有錢能使鬼推磨，甚至從吸金能力就能評判一位候選人。其立論基礎是，如果獲得夠多具影響力的金主砸錢支持，那此人就是贏家。

拜登陣營幕僚告訴「華盛頓郵報」（Washington Post），希望募得超過20億美元，幫助這位80歲的民主黨人連任。

前總統川普被視為拜登最需要認真看待的共和黨潛在對手，幕僚表示，川普因封口費被控34項罪名，反而讓大筆捐款湧入。

根據非營利競選經費追蹤網站Open Secrets，2024年大選開銷可能是美國史上之最。

當然這些錢不只來自富豪或大企業，根據Open Secrets，2020年拜登收到的4億多美元就是來自個人小額捐款，每筆捐款金額不到200美元。

拜登 共和黨 川普

上一則

涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴

延伸閱讀

拜登政府想「假釋」無證客 國安部官員憂無法掌握行蹤

拜登政府想「假釋」無證客 國安部官員憂無法掌握行蹤
偷渡大潮來臨 拜登承認：美墨邊境會混亂

偷渡大潮來臨 拜登承認：美墨邊境會混亂
拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯

拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯
英男駭拜登、馬斯克等名流推特 竊79.4萬加密幣

英男駭拜登、馬斯克等名流推特 竊79.4萬加密幣

熱門新聞

韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠
「第一美胸」罹乳癌後曝光 「最美潘金蓮」與男友交往22年還沒婚頭

「第一美胸」罹乳癌後曝光 「最美潘金蓮」與男友交往22年還沒婚頭