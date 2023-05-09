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國債違約逼近 學者：政府倒債 恐致全球危機

編譯潘勛／綜合8日電
國會預算辦公室及財政部估計，即便政府債務違約僅一周，50萬民眾將會失業。圖為民眾4月份在芝加哥舉行的一場就業博覽會上填資料。(Getty Images)
國會預算辦公室及財政部估計，即便政府債務違約僅一周，50萬民眾將會失業。圖為民眾4月份在芝加哥舉行的一場就業博覽會上填資料。(Getty Images)

全國正快速往國債違約的6月1日逼近，國會與白宮還沒達成解決方案，經濟學者與市場觀察家現已指出，光是債限爭辯就已讓股市低迷之下，借款成本上升，財長葉倫警告，債限可能導致「經濟及財政巨大災難」，全國經濟前景愈發黯淡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，受通膨居高、高利率、銀行業動盪所影響，景氣本就不看好；國會預算辦公室及財政部估計，假如政府倒債哪怕僅一周，都會有50萬民眾失業，經濟萎縮0.6%。

若是債務違約延長逾三個月，就引發大蕭條等級的光景，多達830萬國人失業，股市可能崩盤45%，退休人士的儲蓄帳戶大受損傷。還在工作的人可能受苦於更高利率煎熬。例如抵押房貸，由去年12月的約3%，到這個月已來到6.4%。

經濟學者指出，美國景氣已經有衰退之虞，違約光景還徘徊不散。德意志銀行預估，聯準會多次大升息，有意冷卻因高通膨而受苦的經濟，所以衰退在今年底就會降臨。

經濟學者指出，發生債務違約，只讓景氣展望更加嚴峻；德意志銀行美國資深經濟學者芮恩(Brett Ryan)說，政府倒債會引發大麻煩，導致全球危機。

債限指法律限制財政部得發行多少公債；政府已在1月19日衝破債限，此後一直四處找錢來維持運作，6月1日之後政府就有倒債之虞。一倒債，世界對美國公債的信心就受侵蝕，鈔、券、公債價值也會大減。

房貸業者仰賴聯邦公債來判定客戶買房時，要收多少利率。Third Way機構指出，聯邦一倒債，30年期房貸成本平均要增加13萬元。

嚴格來說，美國不必發生債務違約，都了解這些效應。2011年債務評等機構史坦普(S&P)就把美國原本AAA的評級調降，原因就在考量債限時，加入「政治邊緣行為」這個因素；那次降級從未扭轉，就讓政府的舉債成本據估增加13億元。

利率 財政部 大蕭條

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