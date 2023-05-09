我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

舉債上限僵局 拜登政府被控侵犯國會權力

記者張聲肇／綜合報導
聯邦公務員工會8日興訟告拜登總統(右)和財長葉倫(左)，聲稱一旦達到國債上限，政府決定支付哪些款項的作法違憲。圖為拜登、葉倫去年12月中在華府聯袂出席活動。(Getty Images)
聯邦公務員工會8日興訟告拜登總統(右)和財長葉倫(左)，聲稱一旦達到國債上限，政府決定支付哪些款項的作法違憲。圖為拜登、葉倫去年12月中在華府聯袂出席活動。(Getty Images)

國債限問題又到府會「攤牌」期，在拜登總統預定會見國會兩黨領袖前夕，聯邦公務員工會8日提告拜登政府，聲稱拜登和財政部長葉倫若遵守限制政府支出的法律，就侵犯了國會權力，是違憲之舉。

拜登9日與國會兩黨領袖希望突破兩黨對舉債上限的僵局，但全國政府員工協會(National Association of Government Employees)在訴訟狀中指出，如果財長遵行國會通過的支出上限法律，她就得決定優先履行哪些支出義務。

部分分析家認為，拜登政府會優先支付國債的利息，因為這是不讓美國債務違約的必要作法，否則可能動搖市場信心，引發全球金融危機。

但全國政府員工協會說，根據憲法，總統和財長無權決定哪些政府支出項目優先實現，因為憲法規定，支用人民納稅錢的權力由國會掌控，如果政府跳過國會擅自決定，就違背了憲法的分權原則。

訴狀說，憲法沒有任何條文、最高法院也沒有釋憲紀錄准許國會放下財政支出權，任憑總統取消、中止、拒絕實現國會已經通過的支出項目，財政支出權是憲法賦予國會的。

該協會代表7.5萬名政府員工，如果國會不提高政府舉債上限，不少政府員工可能會被解雇、延付薪資或降低待遇。

目前國債上限為31.4兆元，這是國會1月通過的限額；葉倫上周警告說，這限額最快6月1日就會觸頂，因為稅收不如預期，比觀察家當初預測來得要早很多。

哈佛大學法律系教授柴卜(Laurence Tribe)說，說不定葉倫很樂於看到公務員提訴，因為訴狀的主要觀點是國會不能拿政府債限當作討價還價的工具，因為萬一協商不成，有可能摧毀經濟，把總統當做人質。

柴卜曾在紐約時報撰文支持債務上限違憲的觀點；至於法院何時審理這件訟案，可能要看哪位聯邦地區法院法官主審。柴卜說，「可能很快，也很難預測。」

拜登 國債 葉倫

上一則

鮪魚餐不純案 加州婦稱因懷孕想撤訴 賽百味反要提告

下一則

國債違約逼近 學者：政府倒債 恐致全球危機

延伸閱讀

拜登推綠能 要減少洗碗機用水量

拜登推綠能 要減少洗碗機用水量
打破航班延遲惡夢 拜登要求航空公司推補償方案

打破航班延遲惡夢 拜登要求航空公司推補償方案
美墨邊界移民危機 2國總統將商討對策

美墨邊界移民危機 2國總統將商討對策
拜登政府將要求航空公司 取消班機須給乘客現金賠償

拜登政府將要求航空公司 取消班機須給乘客現金賠償

熱門新聞

新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
港星成龍在美國是最知名的華人之一。(Getty Images)

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

2023-05-04 07:53
喬治亞州一名男子4日先殺了母親和祖母，然後跑到這家麥當勞店槍殺一名女性經理後自殺。(美聯社)

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

2023-05-04 21:13

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台