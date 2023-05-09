舉債上限僵局 拜登政府被控侵犯國會權力

聯邦公務員工會8日興訟告拜登總統(右)和財長葉倫(左)，聲稱一旦達到國債上限，政府決定支付哪些款項的作法違憲。圖為拜登、葉倫去年12月中在華府聯袂出席活動。(Getty Images)

美國債 限問題又到府會「攤牌」期，在拜登 總統預定會見國會兩黨領袖前夕，聯邦公務員工會8日提告拜登政府，聲稱拜登和財政部長葉倫 若遵守限制政府支出的法律，就侵犯了國會權力，是違憲之舉。

拜登9日與國會兩黨領袖希望突破兩黨對舉債上限的僵局，但全國政府員工協會(National Association of Government Employees)在訴訟狀中指出，如果財長遵行國會通過的支出上限法律，她就得決定優先履行哪些支出義務。

部分分析家認為，拜登政府會優先支付國債的利息，因為這是不讓美國債務違約的必要作法，否則可能動搖市場信心，引發全球金融危機。

但全國政府員工協會說，根據憲法，總統和財長無權決定哪些政府支出項目優先實現，因為憲法規定，支用人民納稅錢的權力由國會掌控，如果政府跳過國會擅自決定，就違背了憲法的分權原則。

訴狀說，憲法沒有任何條文、最高法院也沒有釋憲紀錄准許國會放下財政支出權，任憑總統取消、中止、拒絕實現國會已經通過的支出項目，財政支出權是憲法賦予國會的。

該協會代表7.5萬名政府員工，如果國會不提高政府舉債上限，不少政府員工可能會被解雇、延付薪資或降低待遇。

目前國債上限為31.4兆元，這是國會1月通過的限額；葉倫上周警告說，這限額最快6月1日就會觸頂，因為稅收不如預期，比觀察家當初預測來得要早很多。

哈佛大學法律系教授柴卜(Laurence Tribe)說，說不定葉倫很樂於看到公務員提訴，因為訴狀的主要觀點是國會不能拿政府債限當作討價還價的工具，因為萬一協商不成，有可能摧毀經濟，把總統當做人質。

柴卜曾在紐約時報撰文支持債務上限違憲的觀點；至於法院何時審理這件訟案，可能要看哪位聯邦地區法院法官主審。柴卜說，「可能很快，也很難預測。」