傳聯邦檢方考慮起訴杭特？拜登：他沒做錯任何事

NBC新聞6日報導,聯邦檢察官 經過為期4年的刑事調查,據稱即將決定是否要起訴美國總統拜登 的兒子杭特。而拜登近日接受訪問時,則為杭特進行辯護。

據報導,聯邦檢察官正在斟酌,是否控告杭特犯下2項未報稅 輕罪、1項涉及一年稅款業務支出逃稅重罪與1項潛在重罪的槍械罪名。

拜登接受MSNBC節目主持人魯賀爾(Stephanie Ruhle)訪問時,就被問到此事將如何影響他執政,拜登則說他支持杭特,「首先,我兒子沒有做錯任何事,我相信他,我對他有信心,讓我為他感到驕傲影響了我的總統任期」。

根據報導,杭特稱自己他後來和解了拖欠報稅,白宮則駁斥國稅局(IRS)有名特別探員在處理此案時尋求吹哨者保護的傳聞。拜登的助理堅稱他沒有參與,而且他遵守了不會把聯邦司法部政治化的承諾。

.@SRuhle: Your son could be charged by your Department of Justice. How will that impact your presidency?



President Biden: My son has done nothing wrong. I trust him. I have faith in him. And it impacts my presidency by making me feel proud of him. https://t.co/d75IFlQ67Z pic.twitter.com/S0qUBaHmvO