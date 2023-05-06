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傳聯邦檢方考慮起訴杭特？拜登：他沒做錯任何事

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登與兒子杭特。資料照片。（美聯社）
美國總統拜登與兒子杭特。資料照片。（美聯社）

NBC新聞6日報導，聯邦檢察官經過為期4年的刑事調查，據稱即將決定是否要起訴美國總統拜登的兒子杭特。而拜登近日接受訪問時，則為杭特進行辯護。

據報導，聯邦檢察官正在斟酌，是否控告杭特犯下2項未報稅輕罪、1項涉及一年稅款業務支出逃稅重罪與1項潛在重罪的槍械罪名。

拜登接受MSNBC節目主持人魯賀爾（Stephanie Ruhle）訪問時，就被問到此事將如何影響他執政，拜登則說他支持杭特，「首先，我兒子沒有做錯任何事，我相信他，我對他有信心，讓我為他感到驕傲影響了我的總統任期」。

根據報導，杭特稱自己他後來和解了拖欠報稅，白宮則駁斥國稅局（IRS）有名特別探員在處理此案時尋求吹哨者保護的傳聞。拜登的助理堅稱他沒有參與，而且他遵守了不會把聯邦司法部政治化的承諾。

拜登 報稅 檢察官

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