韓裔名廚獲邀任國宴客座主廚

韓裔白宮客座主廚愛德華·李(中)向媒體解說國宴菜色。(美聯社)

「當食物處於最佳狀態，是會說故事的，」美籍韓裔 名廚愛德華·李(Edward Lee)說。應第一夫人吉兒．拜登 和白宮 工作人員邀請，愛德華·李擔任26日拜登總統款待南韓總統尹錫悅的白宮國宴客座主廚；透過結合兩國美食，講述美韓建交70年的深厚情誼故事。

現年50歲的愛德華·李，以融合韓國和美國南方烹飪風格聞名：他接受美聯社採訪表示，「韓國料理和美國食物可以相互融合，創造出獨特又可口的美麗混合體，」他並說，真正的食物會讓人思考，「你的思緒不只會對味道好奇，當食物處於最佳狀態時，它會講故事」。

愛德華·李生於紐約市，14歲開始在餐館工作，紐約大學畢業後曾進入烹飪學校，但一周後就退學了。2001年911恐怖攻擊事件後，他在曼哈頓下城開的餐館倒閉，他決定休息一下，去全美各地旅行，後來愛上了南方文化；他說：「在那裡，我找到了我的烹飪魂。」

目前他在路易維爾經營一家名為610 Magnolia的餐廳，幾周後另一家餐廳即將開張。他有時會住在華府，在那裡擔任第三家餐廳Succotash的烹飪總監。他的著作「酪乳塗鴉」(Buttermilk Graffiti)榮獲堪稱全美餐飲界最高榮譽的「詹姆斯比爾德獎」(James Beard Foundation Awards)。

他說，美國南方人和韓國人的飲食方式很相似，都有大桌子、充足的食物、配菜和燒烤；即使香料、口味和烹飪技術不同，「但道理是一樣的，感受是一樣的」。

大約兩個月前，白宮社交祕書伊利蒙多(Carlos Elizondo)聯繫上愛德華·李，請他擔任26日白宮國宴客座主廚。李與白宮行政主廚科默福德(Cristeta Comerford)合作，在白宮花了兩天測試食譜和擺盤，並請負責晚宴和協助擬定菜單的第一夫人試菜。

前第一夫人米雪兒·歐巴馬安排國宴時也經常邀請烹飪界名廚擔任客座，包括羅慕娟(Anita Lo)、薩穆爾遜(Marcus Samuelsson、巴塔利(Mario Batali)等名廚都曾協助調製白宮國宴料理。