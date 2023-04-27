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潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

記者顏伶如／即時報導
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

特別檢察官調查前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果案27日出現突破性發展，消息人士指出，前副總統潘斯花了超過五個小時在大陪審團前出席作證；紐約時報報導，潘斯的證詞對於川普的司法命運及政治生命將有關鍵性影響。

閉門會議 大陪審團前作證

潘斯27日作證時提供哪些內容，目前無法得知。根據媒體報導，聯邦檢察官希望了解潘斯對於與川普互動的說明，還有潘斯與川普顧問之間的互動，包括推翻選舉結果謀畫的核心人物、川普律師伊士曼(John Eastman)。

據透露，可能在共和黨2024年總統初選中成為川普對手的潘斯，27日在華府聯邦區域法院閉門會議裡作證五個多小時；今年稍早，潘斯接到必須在大陪審團前作證的傳票，潘斯的一些助理先前已在大陪審團前作證。

法院促作證 川、潘都曾反對

川普在2020年大選連任失敗後，潘斯從2020年底到2021年初受到龐大壓力，川普企圖說服潘斯配合阻擋國會確認選舉人票。以參院主席身分主持選舉人票確認程序的潘斯拒絕配合川普陣營要求，2021年1月6日挺川暴徒衝進國會大廈時，某些群眾高喊「吊死潘斯」，潘斯在特勤人員護送下逃離參院議事廳。

特別檢察官對於川普推翻選舉結果的調查，潘斯一直被認為是重要證人；對於要求作證的法院傳票，潘斯與川普都各自提出異議，潘斯不願在大陪審團前作證，川普也不希望潘斯作證，兩人分別對此興訟。

潘斯主張傳票違反了美國憲法賦予他在2021年1月6日主持確認選舉人票結果程序時的「言論或辯論」(speech or debate)條款；川普則聲稱，與潘斯之間的談話內容受到行政特權(executive privilege)保護，不得公開。

內容聚焦川普是否涉犯罪

川普以行政特權保護為由力阻潘斯作證，緊急動議26日晚間遭到聯邦上訴法院駁回。潘斯對於拖延作證及限制作證內容的策略則獲得部分成功，主審法官同意潘斯作證時不必回答與1月6日當天身為參院主席有關的內容，但對於川普是否可能涉及犯罪行為則必須提供證詞。

根據媒體報導，潘斯很快就會決定是否將在2024年共和黨總統初選挑戰川普。

川普 參院 傳票

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