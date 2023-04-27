潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

特別檢察官調查前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果案27日出現突破性發展，消息人士指出，前副總統潘斯花了超過五個小時在大陪審團前出席作證；紐約時報報導，潘斯的證詞對於川普的司法命運及政治生命將有關鍵性影響。

閉門會議 大陪審團前作證

潘斯27日作證時提供哪些內容，目前無法得知。根據媒體報導，聯邦檢察官希望了解潘斯對於與川普互動的說明，還有潘斯與川普顧問之間的互動，包括推翻選舉結果謀畫的核心人物、川普律師伊士曼(John Eastman)。

據透露，可能在共和黨2024年總統初選中成為川普對手的潘斯，27日在華府聯邦區域法院閉門會議裡作證五個多小時；今年稍早，潘斯接到必須在大陪審團前作證的傳票 ，潘斯的一些助理先前已在大陪審團前作證。

法院促作證 川、潘都曾反對

川普在2020年大選連任失敗後，潘斯從2020年底到2021年初受到龐大壓力，川普企圖說服潘斯配合阻擋國會確認選舉人票。以參院 主席身分主持選舉人票確認程序的潘斯拒絕配合川普陣營要求，2021年1月6日挺川暴徒衝進國會大廈時，某些群眾高喊「吊死潘斯」，潘斯在特勤人員護送下逃離參院議事廳。

特別檢察官對於川普推翻選舉結果的調查，潘斯一直被認為是重要證人；對於要求作證的法院傳票，潘斯與川普都各自提出異議，潘斯不願在大陪審團前作證，川普也不希望潘斯作證，兩人分別對此興訟。

潘斯主張傳票違反了美國憲法賦予他在2021年1月6日主持確認選舉人票結果程序時的「言論或辯論」(speech or debate)條款；川普則聲稱，與潘斯之間的談話內容受到行政特權(executive privilege)保護，不得公開。

內容聚焦川普是否涉犯罪

川普以行政特權保護為由力阻潘斯作證，緊急動議26日晚間遭到聯邦上訴法院駁回。潘斯對於拖延作證及限制作證內容的策略則獲得部分成功，主審法官同意潘斯作證時不必回答與1月6日當天身為參院主席有關的內容，但對於川普是否可能涉及犯罪行為則必須提供證詞。

根據媒體報導，潘斯很快就會決定是否將在2024年共和黨總統初選挑戰川普。