川普將面臨黨內最強對手？佛州州長德桑提斯傳最快5月中參戰

美國NBC新聞26日獨家報導,4位知情的共和黨 黨工透露,佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)準備最快5月中跳入競選總統的行列。

其中一位消息人士強調,這會是一個試探委員會委員會(exploratory committee),而正式啟動很快會揭曉。

據報導,德桑提斯的部分支持者正敦促他最早在5月11日做出宣布,以設法反駁川普在2024年共和黨提名戰居於壓倒性領先地位的說法。不過,其中2個消息人士指出,德桑提斯周圍的其他人認為這個日期會太早,但所有人都強調,5月中旬就是目標。

德桑提斯長期被視為川普在2024年的共和黨黨內最強挑戰者,最近幾周更遠赴佛州以外的地方訪問以提升知名度。但因為民調數字出現落後,又淪為一系列「自殘傷口」的受害者,部分盟友已經開始質疑他的準備程度。

報導稱,德桑提斯的支持者焦慮加劇,因為他花了太長時間才跳入選戰,又冒著錯過時機的風險,即將推出的啟動參選將有助於緩解。

EXCLUSIVE: Florida Gov. Ron DeSantis is poised to jump into the presidential race as soon as mid-May https://t.co/Ta6kmQqmAs