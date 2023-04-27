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川普將面臨黨內最強對手？佛州州長德桑提斯傳最快5月中參戰

編譯周辰陽／即時報導
美國佛州州長德桑提斯（左）與南韓國務總理韓惪洙，攝於26日。（Getty Images）
美國佛州州長德桑提斯（左）與南韓國務總理韓惪洙，攝於26日。（Getty Images）

美國NBC新聞26日獨家報導，4位知情的共和黨黨工透露，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）準備最快5月中跳入競選總統的行列。

其中一位消息人士強調，這會是一個試探委員會委員會（exploratory committee），而正式啟動很快會揭曉。

據報導，德桑提斯的部分支持者正敦促他最早在5月11日做出宣布，以設法反駁川普在2024年共和黨提名戰居於壓倒性領先地位的說法。不過，其中2個消息人士指出，德桑提斯周圍的其他人認為這個日期會太早，但所有人都強調，5月中旬就是目標。

德桑提斯長期被視為川普在2024年的共和黨黨內最強挑戰者，最近幾周更遠赴佛州以外的地方訪問以提升知名度。但因為民調數字出現落後，又淪為一系列「自殘傷口」的受害者，部分盟友已經開始質疑他的準備程度。

報導稱，德桑提斯的支持者焦慮加劇，因為他花了太長時間才跳入選戰，又冒著錯過時機的風險，即將推出的啟動參選將有助於緩解。

德桑提斯 共和黨 佛州

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