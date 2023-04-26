預言台北101遭空襲？共和黨全AI生成末日影片「打敗拜登」

美國總統拜登日前宣布競選連任後，共和黨隨即發布全AI生成的末日影片「打敗拜登」回擊。（取材自共和黨全國委員會「打敗拜登」youtube影片）

美國總統拜登 25日發布3分鐘影片正式宣布競選連任，共和黨 隨即發布全AI 生成的末日影片「打敗拜登」（Beat Biden）回擊，其中還有台北101大樓遭空襲的假想畫面。「紐約郵報」（New York Post）指出，這是共和黨首部全AI生成的影片，並指出AI科技將在這次美國大選扮演重要角色。

紐約郵報報導，拜登與副總統賀錦麗宣布再次搭檔、爭取連任之後，共和黨全國委員會（RNC）隨即釋出這支全AI生成的政治廣告。影片以「若美國歷來最弱總統成功連任，怎麼辦？」為開場白，接著以末日電影的色調呈現許多假想災難畫面，包括中國進犯台灣、美國各大銀行關門、海灘上難民人滿為患、城市犯罪橫行等，搭其中更出現台北101大樓遭空襲的假想場景，暗示拜登讓全球局勢陷入危機。

影片來源：YouTube

這幾段畫面依序搭配字幕「若國際緊張局勢升溫，怎麼辦？」、「若金融體系崩潰，怎麼辦？」、「若國家邊界消失，怎麼辦？」、「若犯罪問題惡化，怎麼辦？」，背景旁白則質問誰要為這一切負責，搭配拜登在辦公桌前托腮苦惱的姿態，全片畫面左上角用很小的白色字體標註「影像全由AI生成」。

紐約郵報指出，這是共和黨全國委員會第一支百分之百由AI生成畫面的影片，並認為2024年美國大選前，可能還會出現許多擬真的圖片及廣告；AI科技無疑將在這次大選扮演要角。

民主黨全國委員會（DNC）25日回擊，稱共和黨這支廣告「爛得出奇」，並表示RNC不得不『編造』影像，「原因很簡單，他們無法反駁拜登總統的施政成果」。