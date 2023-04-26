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替拜登加分？官員：阿富汗機場恐攻首腦 神學士擊斃

記者張聲肇／綜合報導
2021年8月26日，美國從阿富汗撤軍之際，當地伊斯蘭國首腦策動自殺攻擊，炸死170名阿富汗人和13名美軍，殉職美軍遺體運回美國時，拜登總統在機場迎靈。(美聯社)
2021年8月26日，美國從阿富汗撤軍之際，當地伊斯蘭國首腦策動自殺攻擊，炸死170名阿富汗人和13名美軍，殉職美軍遺體運回美國時，拜登總統在機場迎靈。(美聯社)

華盛頓郵報25日引述美國官員說，2021年阿富汗機場恐怖攻擊行動、殺害美軍的首腦，在幾周前被神學士政權(塔利班)擊斃；官員挑拜登宣布競選連任的日子發布這消息，顯然有意替他加分。

2021年8月26日，美國倉皇從阿富汗撤軍之際，伊斯蘭國阿富汗分部首腦策動自殺攻擊，炸死170名阿富汗人和13名美軍，被視為拜登外交政策的一大敗筆。消息來源說，他們不能說出這頭號殺手的姓名，只能說他是伊斯蘭國阿富汗分部(ISIS-K)的首領。

美國官員說，美國並沒有參加這次獵殺嫌犯的行動，前幾天才確信神學士政權已消滅了此人，死者據悉另在阿富汗犯案，死前可能也在籌謀攻擊西方國家。

郵報引述官員說，「我要強調，此一發展表示，ISIS-K不僅在阿富汗境內，也在其他地方，面臨持續不斷的反恐壓力。」「我們認為此次行動象徵阿富汗已成為ISIS-K等恐怖份子難以容身之地，這些恐怖份子可能想要傷害美國人。」

那次自殺攻擊中倖存的美軍，回想起當時場面之混亂、悲慘，餘悸猶存，也免不了說自己政府兩句，批評拜登政府籌畫不當。根據美國與神學士匆匆達成的協議，撤軍最後階段，機場外的安全由神學士戰士負責，機場則由美軍負責。和神學士也勢不兩立的ISIS-K趁機發動這場死傷慘重的攻擊。

陣亡美軍的家屬陸續收到「仇人已死」的通知，但陸戰隊員胡佛(Darin Taylor Hoover，31歲)的父親毫不領情，說他和其他死者的家屬都不明白，為何政府此刻讓他們知道這消息。

胡佛父親懷疑白宮是不是把神學士替死亡美軍報了仇，當作自己的光榮勝利，「像冠軍選手繞場一周接受觀眾歡呼。」更令他惱火的是，國防部長奧斯丁在國會說撤軍行動他「毫無遺憾」。

胡佛的父親說，「他們誰都怪，就不怪自己，正是這批官爺主持的撤退行動，導致悲慘下場。」

阿富汗 神學士 拜登

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