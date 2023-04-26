國會暴亂案結辯 「驕傲男孩」律師：川普鼓動

「驕傲男孩」前首領等五人被控參與國會暴亂案25日結辯，辯方律師稱被告只是川普的替罪羔羊。圖為「驕傲男孩」前首領塔里歐。(美聯社)

被告極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前首領塔里歐(Enrique Tarrio)等五人被控參與國會暴亂案，25日最後結辯，被告律師引述川普 鼓動群眾的發言，說川普鼓動奪權不成，被告塔里歐只是當權派的替罪羔羊。

塔里歐及其四名手下被控陰謀叛亂，目的是阻止國會把川普的政權轉移到2020年勝選的拜登 手上，若罪名成立，最高可判處20年徒刑。

被告律師哈珊(Nayib Hassan)說，2021年元月6日國會暴亂當天，塔里歐不在華府 ，在白宮外頭鼓動群眾的川普才是罪魁禍首。

哈珊對著華府聯邦法院的陪審團說，「是川普的憤怒造成元月6日在你們美麗的、令人驚豔的城市發生的事。元凶不是塔里歐，他們想把他當作川普和其他當權派的替罪羔羊。」

塔里歐的律師從審判一開始，就指控檢方把被告當作替罪羔羊，因為要指控川普等大人物難度太高。此一論調，經過三個月審判，到結辯時刻，辯方更毫無保留、淋漓盡致地表達出來。

川普否認他煽動當天在國會發生的暴力事件，還辯稱根據憲法第一修正案，他有權力質疑他為何輸給拜登。不過，仍有幾場民事官司等著他出庭說明他在這場震驚全球的民主暴動事件中的角色。司法部長加蘭德也已任命了特別檢察官，負責調查川普和親信涉嫌推翻選舉結果。

檢方在24日開始的結辯首日告訴陪審團，共和黨配合川普散播「民主黨偷走川普勝選」的謊言之際，「驕傲男孩」成員準備發動「全面戰爭」，自視為川普的馬前卒，願意為保住他的總統寶座而奮戰。

檢察官穆爾若(Conor Mulroe)說，「這些被告視自己為川普的軍隊，不論法律或法院怎麼說，都要為保住他們心愛領導人的權位而奮戰。」

陪審團聽完被告方的結辯和檢方的反辯後，立即開始討論如何判決。