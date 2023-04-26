我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

國會暴亂案結辯 「驕傲男孩」律師：川普鼓動

記者張聲肇／綜合報導
「驕傲男孩」前首領等五人被控參與國會暴亂案25日結辯，辯方律師稱被告只是川普的替罪羔羊。圖為「驕傲男孩」前首領塔里歐。(美聯社)
「驕傲男孩」前首領等五人被控參與國會暴亂案25日結辯，辯方律師稱被告只是川普的替罪羔羊。圖為「驕傲男孩」前首領塔里歐。(美聯社)

被告極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前首領塔里歐(Enrique Tarrio)等五人被控參與國會暴亂案，25日最後結辯，被告律師引述川普鼓動群眾的發言，說川普鼓動奪權不成，被告塔里歐只是當權派的替罪羔羊。

塔里歐及其四名手下被控陰謀叛亂，目的是阻止國會把川普的政權轉移到2020年勝選的拜登手上，若罪名成立，最高可判處20年徒刑。

被告律師哈珊(Nayib Hassan)說，2021年元月6日國會暴亂當天，塔里歐不在華府，在白宮外頭鼓動群眾的川普才是罪魁禍首。

哈珊對著華府聯邦法院的陪審團說，「是川普的憤怒造成元月6日在你們美麗的、令人驚豔的城市發生的事。元凶不是塔里歐，他們想把他當作川普和其他當權派的替罪羔羊。」

塔里歐的律師從審判一開始，就指控檢方把被告當作替罪羔羊，因為要指控川普等大人物難度太高。此一論調，經過三個月審判，到結辯時刻，辯方更毫無保留、淋漓盡致地表達出來。

川普否認他煽動當天在國會發生的暴力事件，還辯稱根據憲法第一修正案，他有權力質疑他為何輸給拜登。不過，仍有幾場民事官司等著他出庭說明他在這場震驚全球的民主暴動事件中的角色。司法部長加蘭德也已任命了特別檢察官，負責調查川普和親信涉嫌推翻選舉結果。

檢方在24日開始的結辯首日告訴陪審團，共和黨配合川普散播「民主黨偷走川普勝選」的謊言之際，「驕傲男孩」成員準備發動「全面戰爭」，自視為川普的馬前卒，願意為保住他的總統寶座而奮戰。

檢察官穆爾若(Conor Mulroe)說，「這些被告視自己為川普的軍隊，不論法律或法院怎麼說，都要為保住他們心愛領導人的權位而奮戰。」

陪審團聽完被告方的結辯和檢方的反辯後，立即開始討論如何判決。

川普 拜登 華府

上一則

格洛西普3度逃死 奧州新檢察長擬要求赦免

下一則

前十分鐘才知 卡爾森、勒蒙被開除 火速聘同一律師

延伸閱讀

郭台銘以川普為例 強調自己不會當傳統政治領袖

郭台銘以川普為例 強調自己不會當傳統政治領袖
拜登拚連任 第一站爭取工會選票

拜登拚連任 第一站爭取工會選票
為民主挺身而出 拜登釋出影片 宣布競選連任

為民主挺身而出 拜登釋出影片 宣布競選連任
拜登慎選連任起跑時機 黨內挑戰少 全力攻川普

拜登慎選連任起跑時機 黨內挑戰少 全力攻川普

熱門新聞

猖獗的盜竊問題已造成沃爾瑪(Walmart)等大型零售商嚴重損失，而被迫關閉部分城市的分店。(美聯社)

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

2023-04-23 14:18
西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

2023-04-19 10:48
2020年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓，投書批評眾院議長麥卡錫。(路透)

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

2023-04-24 09:10
高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為曼哈頓天際線。(美聯社)

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

2023-04-20 09:23
Bed Bath& Beyond23日宣布在新澤西州申請破產保護。(美聯社)

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

2023-04-23 20:18
過去16年裡曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

2023-04-19 09:01

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院