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最高齡總統挑戰連任 知情者：拜登最快下周宣布參2024

記者顏伶如／綜合報導
知情人士透露，年高80的拜登總統可能下周透過短片，宣布競選連任。(路透)
知情人士透露，年高80的拜登總統可能下周透過短片，宣布競選連任。(路透)

了解內部討論的三名消息人士20日透露，拜登總統最快下周就會正式宣布將於2024年大選爭取連任。

消息人士說，並不了解拜登宣布參選的時間是否已經敲定，但拜登之前考慮的日期是4月25日，因為拜登是在四年前的同一天加入民主黨總統初選。據指出，拜登宣布參選方式將是透過短片對支持者公布消息。

國會山莊報(The Hill)報導，80歲的拜登多次表示打算尋求連任，但幕僚表示，拜登覺得不需要太早投入選舉活動，因為民主黨內並沒有其他重大挑戰者爭取提名。

如今局勢與四年前截然不同，當時拜登並不受到民主黨建制派看好，直到拜登整合黨內派系、被認為最有機會在2020年大選擊敗尋求連任的共和黨總統川普。現在的拜登必須一邊治理國家，一邊忙著連任選舉。

最近幾個月裡，拜登把施政重點放在落實上台兩年內通過的基礎建設、科技投資以及氣候法案，在國債上限問題辯論當中與共和黨呈現明顯對比。幕僚認為，主打施政優先項目有助於拜登在連任選舉中擦亮招牌。

拜登已是美國史上最年長的總統，接下來將面對的考驗包括如何說服對他身心狀態是否繼續適任產生疑慮的選民。拜登對於外界質疑則回答：「看我表現。」幕僚表示，美國政治趨於兩極化發展之下，不管誰代表共和黨參選總統，2024大選競爭都會非常激烈。

拜登 民主黨 共和黨

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