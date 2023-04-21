避免曼哈頓交通塞爆 川普「強暴案」豁免出庭

前總統川普被控性侵官司預計25日在紐約市開庭，法官20日應允川普律師的要求，川普在審理期間可不必出庭，以免影響曼哈頓的交通。圖為川普4月4日因封口費案在曼哈頓出庭。(美聯社)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控30年前遭前總統川普性侵 的民事訴訟，將於25日開庭，川普的律師說他想出庭，但為了避免塞爆曼哈頓法院四周交通，造成維安人員的負擔，請法官凱普蘭(Lewis Kaplan)豁免出庭；法官20日核准，但理由暫不對陪審團說明。

凱普蘭裁決，川普「沒有義務」出庭作證，如果他不想出庭，律師可以重新提出免出庭的要求。川普的律師塔可皮納(Joe Tacopina)說，川普自己會決定是否出庭。

原告卡洛爾打算每天都出庭。她的律師蘿蓓塔‧凱普蘭(Roberta Kaplan，和主審法官沒親戚關係)反對向大陪審團團員說明被告不出庭的原因，因為怕造成交通紊亂、治安負擔等理由，聽起來「好像對紐約市 施加恩惠」，會動搖容易輕信他人者的判斷能力。

4月4日，川普在距離民事法院兩條街的刑事法院因封口費案出庭時，警方出動大批人力維持治安與交通。

27日，川普將參加在新罕布夏州舉行的2024總統初選造勢大會；法官凱普蘭說，如果特勤人員能夠保護川普在新罕州的安全，「那特勤加上法警和紐約市警，當然能保障他在本聯邦法院的安全。」

她說，如果川普決定不出庭，陪審團可自行判斷是何原因，川普無權要求司法人員替他解釋。

現年79歲的卡洛爾指控川普於1990年代中期在紐約第五街Bergdorf Goodman百貨公司試衣間裡強暴她。她還控告川普毆打她。2022年10月川普在社媒貼文說性侵指控是騙局、謊言，「她根本就不是我的菜」，卡洛爾因此憤而又提出誹謗訴訟。